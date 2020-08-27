Altın fiyatları 27 Ağustos: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?
Altın fiyatları yaşanan yükseliş ve dalgalanma devam ediyor. Anlık olarak hızla değişen altın fiyatları yatırım yapmak isteyenleri de düşündürüyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarıyla ilgili yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda uzman yorumlarını ve tahminleri merakla takip ederken 27 Ağustos altın fiyatları serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,70 lira oldu. İşte gram altın, külçe altın ve çeyrek altının fiyatı ve uzman görüşleri.
Gram altının fiyatı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 488 lirayı gördü. Daha sonra devletin aldığı önlemlerle altın fiyatları geçen hafta 447 liraya kadar geriledi. Ateşi düşen altın, şu anda 455 lira seviyesinden işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 27 Ağustos altın fiyatları 455,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,70 liradan, 3 bin 3 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 24 liradan, 415,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419,60 liradan, 2 bin 935 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 955 liradan, bin 467 liradan alınan Yarım Ziynet bin 477 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 lira olarak gerçekleşti. Uzmanlar altın yatırımcı için kritik değerlendirmelerde bulundu.
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gramı geçen haftalara göre ortalama 25 lira düşen altınla ilgili, fiyatların düşüşünün devam edeceğini söyledi. Başman, altının yatırımcısına zarar ettirmediğini söyleyerek, “Altının ons bazında bin 900 doların altına düşmesini bekliyoruz. Bazı hareketler fiyatın çok hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabilir. Bunun içinde küçük yatırımcılarımızın konuyu çok yakın takip etmelerini tavsiye ediyorum” uyarısında bulundu.
Ereğli açıklarında Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmasının altın fiyatlarına doğrudan faydası olmayacağını kaydeden Başman, “Ancak iç piyasada bu ihracatın dövize döndürülmesi karşılığında illaki döviz sağlayacağımız için, yurt dışına enerji ithalatından ötürü döviz ödemeyeceğimiz Türk Lirası’nın değerlenmesi nedeniyle birçok şeyde olduğu gibi altında fiyatlarında da gerileme yapacaktır. Ancak bu da altında ons fiyatlarının bu şekilde kalması şartıyla olur. Eğer ons bazında altın artarsa fiyatlarda artacaktır” diye konuştu.