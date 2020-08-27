Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

Gram altının fiyatı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 488 lirayı gördü. Daha sonra devletin aldığı önlemlerle altın fiyatları geçen hafta 447 liraya kadar geriledi. Ateşi düşen altın, şu anda 455 lira seviyesinden işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 27 Ağustos altın fiyatları 455,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,70 liradan, 3 bin 3 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 24 liradan, 415,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419,60 liradan, 2 bin 935 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 955 liradan, bin 467 liradan alınan Yarım Ziynet bin 477 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 lira olarak gerçekleşti. Uzmanlar altın yatırımcı için kritik değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gramı geçen haftalara göre ortalama 25 lira düşen altınla ilgili, fiyatların düşüşünün devam edeceğini söyledi. Başman, altının yatırımcısına zarar ettirmediğini söyleyerek, “Altının ons bazında bin 900 doların altına düşmesini bekliyoruz. Bazı hareketler fiyatın çok hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabilir. Bunun içinde küçük yatırımcılarımızın konuyu çok yakın takip etmelerini tavsiye ediyorum” uyarısında bulundu.

FOTOĞRAF 11 Koronavirüs salgını küresel piyasaların dengelerini bozarken, gram altın önce yükselmeye, devamında da düşüşe geçti. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında yaşanan sert düşüş bazı yatırımcıları etkilese de altının yatırım araçlarından en iyisi olduğunu ve her zaman kazandıracağını söyledi. Her işte olduğu gibi altının da sahtesi olduğuna dikkat çeken Öner, vatandaşlara güvendikleri kuyumculardan altın almaları tavsiyesinde bulundu. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyerek salgın haline dönüşen koronavirüs ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında yaşanan sert düşüle ilgili olarak kredi çekerek yatırım aracı olarak altını seçen vatandaşlara altın gibi önerilerde bulundu. “Altın düşüşe geçse de 2021 yılı başında tekrar yükselecektir” <br> <br> Pandeminin etkisiyle altının yükselişe geçtiğini belirten Öner, “Pandemiden kaynaklı olarak gram altının fiyatı 513 liraya kadar yükseldi. Daha sonra Rusya ve diğer farklı ülkelerden gelen korona virüs aşısının bulunduğu haberleri ile sert bir düşüşe geçti... Gram altının fiyatı şu anda 455 lira civarlarında yalnız altın uzun vadede 2021 yılı başında veya 2020 yılının sonuna kadar yükselişe geçecektir. Altını her zaman karlı bir yatırım aracı olarak görüyoruz” dedi. “Kredi çekip altın alanlar altınlarını ellerinde bulundursunlar” <br> <br> Altının yükselmesi insanların alım gücünü düşürdüğünü belirten Öner, “Altın bundan iki hafta önce günde 10 lira yükselmeye başladı. Altının yükselişe geçmesiyle ciddi bir alım oldu. Bazı vatandaşlar kredi çekerek altın bile aldılar. Tabi altında yaşanan sert düşüş kredi çekerek altın alanları biraz zarara uğrattı... Ama kredi çekerek altın alan ve zarara uğrayan vatandaşlar altınlarını ellerinde tutarlar ise herhangi bir kayıplarının olacağını sanmıyorum. Çünkü altın yine yükselecektir ve rekoru tekrar kırıp daha yükseğe çıkacaktır” diye konuştu. “Düğün hazırlığı yapanların altınlarını almalarını tavsiye ediyorum” <br> <br> Düğün hazırlığı yapan vatandaşların altın almakta zorlanacağını ifade eden Öner, “Düğün hazırlığı yapan ve önceden altın alan vatandaşlar onlar daha uyguna aldılar. Şu anda altın almak isteyenler ise yüksek bir maliyetle altın alabilecekler. Altın yükselişe geçmeden 50 bin ya da 60 bin liradan altınlarını aldılar, şu anda almak isteyenler ise 80 ya da 90 bin liradan altınlarını alabilecekler. Tabi buda bütçelerini sarsacaktır. Yine de bir an evvel altınlarını almalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu. “Altının sahtesi var, güvenilir kuyumculardan altın alın” <br> <br> Altında sahtekarlığı da dikkat çeken Öner şunları söyledi: “Her şeyde olduğu gibi son zamanlarda altının da sahtesi oluyor. Yatırım amacı ya da düğün için altın alan vatandaşlara tavsiyemiz güvendikleri kuyumculardan altınlarını alsınlar. Altın her zaman kazandırır ve altın her zaman güvenli bir limandır. Vatandaşlara altın almaları tavsiyesinde bulunuyorum.” Diyarbakır kuyumcular odasından ‘altın’ gibi öneri Koronavirüs salgını küresel piyasaların dengelerini bozarken, gram altın önce yükselmeye, devamında da düşüşe geçti.



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Ereğli açıklarında Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmasının altın fiyatlarına doğrudan faydası olmayacağını kaydeden Başman, “Ancak iç piyasada bu ihracatın dövize döndürülmesi karşılığında illaki döviz sağlayacağımız için, yurt dışına enerji ithalatından ötürü döviz ödemeyeceğimiz Türk Lirası’nın değerlenmesi nedeniyle birçok şeyde olduğu gibi altında fiyatlarında da gerileme yapacaktır. Ancak bu da altında ons fiyatlarının bu şekilde kalması şartıyla olur. Eğer ons bazında altın artarsa fiyatlarda artacaktır” diye konuştu.

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