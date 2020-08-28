Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

Gram altının fiyatı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 488 lirayı gördü. Daha sonra devletin aldığı önlemlerle altın fiyatları geçen hafta 447 liraya kadar geriledi. Ateşi düşen altın, şu anda 455 lira seviyesinden işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 28 Ağustos altın fiyatları 455,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,70 liradan, 3 bin 3 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 24 liradan, 415,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419,60 liradan, 2 bin 935 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 955 liradan, bin 467 liradan alınan Yarım Ziynet bin 477 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 lira olarak gerçekleşti. Uzmanlar altın yatırımcı için kritik değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gramı geçen haftalara göre ortalama 25 lira düşen altınla ilgili, fiyatların düşüşünün devam edeceğini söyledi. Başman, altının yatırımcısına zarar ettirmediğini söyleyerek, “Altının ons bazında bin 900 doların altına düşmesini bekliyoruz. Bazı hareketler fiyatın çok hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabilir. Bunun içinde küçük yatırımcılarımızın konuyu çok yakın takip etmelerini tavsiye ediyorum” uyarısında bulundu.

FOTOĞRAF 11 Koronavirüs salgını küresel piyasaların dengelerini bozarken, gram altın önce yükselmeye, devamında da düşüşe geçti. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında yaşanan sert düşüş bazı yatırımcıları etkilese de altının yatırım araçlarından en iyisi olduğunu ve her zaman kazandıracağını söyledi. Her işte olduğu gibi altının da sahtesi olduğuna dikkat çeken Öner, vatandaşlara güvendikleri kuyumculardan altın almaları tavsiyesinde bulundu. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyerek salgın haline dönüşen koronavirüs ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında yaşanan sert düşüle ilgili olarak kredi çekerek yatırım aracı olarak altını seçen vatandaşlara altın gibi önerilerde bulundu. “Altın düşüşe geçse de 2021 yılı başında tekrar yükselecektir” <br> <br> Pandeminin etkisiyle altının yükselişe geçtiğini belirten Öner, “Pandemiden kaynaklı olarak gram altının fiyatı 513 liraya kadar yükseldi. Daha sonra Rusya ve diğer farklı ülkelerden gelen korona virüs aşısının bulunduğu haberleri ile sert bir düşüşe geçti... Gram altının fiyatı şu anda 455 lira civarlarında yalnız altın uzun vadede 2021 yılı başında veya 2020 yılının sonuna kadar yükselişe geçecektir. Altını her zaman karlı bir yatırım aracı olarak görüyoruz” dedi. “Kredi çekip altın alanlar altınlarını ellerinde bulundursunlar” <br> <br> Altının yükselmesi insanların alım gücünü düşürdüğünü belirten Öner, “Altın bundan iki hafta önce günde 10 lira yükselmeye başladı. Altının yükselişe geçmesiyle ciddi bir alım oldu. Bazı vatandaşlar kredi çekerek altın bile aldılar. Tabi altında yaşanan sert düşüş kredi çekerek altın alanları biraz zarara uğrattı... Ama kredi çekerek altın alan ve zarara uğrayan vatandaşlar altınlarını ellerinde tutarlar ise herhangi bir kayıplarının olacağını sanmıyorum. Çünkü altın yine yükselecektir ve rekoru tekrar kırıp daha yükseğe çıkacaktır” diye konuştu. “Düğün hazırlığı yapanların altınlarını almalarını tavsiye ediyorum” <br> <br> Düğün hazırlığı yapan vatandaşların altın almakta zorlanacağını ifade eden Öner, “Düğün hazırlığı yapan ve önceden altın alan vatandaşlar onlar daha uyguna aldılar. Şu anda altın almak isteyenler ise yüksek bir maliyetle altın alabilecekler. Altın yükselişe geçmeden 50 bin ya da 60 bin liradan altınlarını aldılar, şu anda almak isteyenler ise 80 ya da 90 bin liradan altınlarını alabilecekler. Tabi buda bütçelerini sarsacaktır. Yine de bir an evvel altınlarını almalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu. “Altının sahtesi var, güvenilir kuyumculardan altın alın” <br> <br> Altında sahtekarlığı da dikkat çeken Öner şunları söyledi: “Her şeyde olduğu gibi son zamanlarda altının da sahtesi oluyor. Yatırım amacı ya da düğün için altın alan vatandaşlara tavsiyemiz güvendikleri kuyumculardan altınlarını alsınlar. Altın her zaman kazandırır ve altın her zaman güvenli bir limandır. Vatandaşlara altın almaları tavsiyesinde bulunuyorum.” Diyarbakır kuyumcular odasından ‘altın’ gibi öneri Koronavirüs salgını küresel piyasaların dengelerini bozarken, gram altın önce yükselmeye, devamında da düşüşe geçti.



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Ereğli açıklarında Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmasının altın fiyatlarına doğrudan faydası olmayacağını kaydeden Başman, “Ancak iç piyasada bu ihracatın dövize döndürülmesi karşılığında illaki döviz sağlayacağımız için, yurt dışına enerji ithalatından ötürü döviz ödemeyeceğimiz Türk Lirası’nın değerlenmesi nedeniyle birçok şeyde olduğu gibi altında fiyatlarında da gerileme yapacaktır. Ancak bu da altında ons fiyatlarının bu şekilde kalması şartıyla olur. Eğer ons bazında altın artarsa fiyatlarda artacaktır” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 8 Antalya'da Selekler Çarşısı içinde bijuteri ürünleri satan bir dükkanda imitasyon altın bilezik, set ve yüzüklerin yanı sıra, pırlanta görünümlü ürünler vitrinleri süslemeye başladı. Bijuteri dükkanında çalışan Deniz Akbulut (41), düğün sezonunun açılması ve altın fiyatlarının yükselmesiyle düğün yapacak kişilerin altın görünümlü imitasyon ürünlere ilgisinin artığını anlattı. Düğünlerde en çok altın bilezik ürünlerine yönelim olduğunu belirten Akbulut, gerçek bileziğin ortalama 3-4 bin TL'den başladığını, gerçeğini aratmayan imitasyon bileziklerin ise 20 TL'den satışa sunulduğunu söyledi. ALTIN FİYATLARININ YÜKSEKLİĞİ İNSANLARI ETKİLİYOR <br> <br> Pandemi döneminde işlerin azaldığını, normalleşmeyle birlikte düğün sezonunun açılmasıyla işlerinin iyiye gittiğini anlatan Deniz Akbulut, altın fiyatlarının da yüksekliği nedeniyle imitasyon görünümlü altınlara ilginin yoğunlaştığını anlattı. Düğün yapacak kişilerin ve ailelerin imitasyon ürünlere yöneldiğini belirten Akbulut, İmitasyon üründen imitasyon ürüne fark var. Bizim kullandığımız ürün grupları kararma yapmayan, gerçeğine yakın, deformasyona uğramayan, oksitlenmeyen, birinci kalite imitasyonları kullanıyoruz. İnsanlar zor şartlar altında evlenirken bir de altın fiyatlarının yüksek oluşu haliyle insanları zorluyor. Bu sebepten imitasyon ürünlere ilgi var dedi. DÜĞÜNDE 'EL ALEM NE DER' KAYGISI YAŞANIYOR <br> <br> Düğünlerin vazgeçilmezi takıların gösteriş için çok önemli olduğunu aktaran Deniz Akbulut, Müşterilerimizle konuştuğumuz kadarıyla 'el alem ne der' kaygısıyla karşılaştıklarını söylüyorlar. İmitasyon takılarda bilezikler, setler, kelepçeler, yüzükler, kolyeler tercih ediliyor. Genel olarak altın grubu ürünlerine talep var. Temmuz itibarıyla düğün salonlarının da açılmasıyla ister istemez talepler arttı diye konuştu. İMİTASYON ALTIN BİLEZİKLER 20 TL'DEN BAŞLIYOR <br> <br> İmitasyon ürünler arasında en çok bileziğe talep olduğunu vurgulayan Deniz Akbulut, Gelinler 1-2 bilezik takmıyor en az 6-10 arası takıyor. Ancak 1-2 gerçek bilezik alıyorlar. Kalanını yanına imitasyon olarak koyuyorlar. En azından görüntüde güzel görünüyor. Altın bilezik ortalama 3-4 bin TL'ye satılıyor. Bizdeki imitasyon grubundaki altın bilezikler 20 TL'den başlıyor, kalınlığına göre 40 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aileler ortalama 6 bilezik alıyor dedi. 'MİHENK TAŞINDA SİLİNİYORSA İMİTASYON' <br> <br> Antalya'da 20 yıllık kuyumcu Fatih Tahal, imitasyon bilezikle altın bilezik arasında ayırt edici 3 özellik olduğunu anlattı. Fatih Tahal, İmitasyon bileziği incelediğimizde gerçek bileziğe göre daha hafiftir. Kuyumcular olarak elimize aldığımızda anlıyoruz. Fakat müşterinin bunu anlaması çok zor. Aynı zamanda imitasyon bilezik metal olduğu için ortadan kestiğinizde renginin sarı olmadığı, metal renkte olduğu görülür. Kuyumcuların genellikle kullanmış olduğu mihenk taşı dediğimiz bir taş var. Bu taş üzerinde test edip altının gerçek veya sahte olduğunu test edebiliyoruz. İmitasyon bileziği mihenk taşına sürüyoruz. Taşta bir iz bırakıyor. Ardından altınlar için özel ayar suyunu o izin üzerine döktüğümüzde imitasyon bileziğin izi taşın üzerinden kaybolmaya başlıyor. Mihenk taşının üzerinden silindiği zaman bileziğin aslında gerçek olmadığı, yani imitasyon olduğu açıkça anlaşılabiliyor. Eğer gerçek altın olsaydı, mihenk taşına altın suyunu sürdüğümüz zaman oradaki izde hiçbir değişiklik olmazdı diye konuştu. İMİTASYON BİLEZİK OLDUĞUNU KUYUMCUYA GELİNCE ANLADILAR <br> <br> Düğün sırasında takılan çeyrek altın veya bilezik gibi ürünlerin sahte olduğunu anlayamayan yeni evli çiftler de olduğunu belirten Fatih Tahal, Bazen gelen bileziklerin içinde imitasyon olduğunu duyduğumuz, karşılaştığımız zamanlar olabiliyor. Kuyumculara gittiklerinde o ürünün imitasyon olduğu hemen anlaşılıyor. Testini yaptığı zaman müşteriye gösterip, o ürünün sahte olup olmadığını hakkında bilgilendirme yapılıyor diye konuştu. VATANDAŞ GERÇEKLE SAHTEYİ AYIRT EDEMEDİ <br> <br> Sokakta 2 vatandaşa gerçek ve imitasyon bilezik uzatan ekip, hangisinin gerçek, hangisinin imitasyon olduğunu sordu. Her 2 vatandaş da imitasyon bileziği gerçek sanarak ayırt etmekte güçlük çekti. Bölge esnafı Ali Göcen (48) imitasyon bileziği göstererek, Ağırlığı ve rengi nedeniyle bu bileziğin gerçek olduğunu düşünüyorum dedi. Musa Göçen (35) ise İki bileziğe de bakıldığında ayırt edilemiyor. 2'si de gerçek gibi görünüyor. Bunu anlamak çok zor, kuyumcu olmak gerekir. Ben şu bileziğin gerçek olduğunu düşünüyordum ama sahteymiş dedi. Altın fiyatları arttı, imitasyon ürünler kurtarıcı oldu Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altın gramının 400 TL'ye kadar ulaşmasının ardından düğün yapacak kişiler, imitasyon görünümlü altın ürünlere yöneldi. Ortalama fiyatı 3-4 bin TL değerinde olan altın bilezik yerine 20 TL'ye gerçeğini aratmayan bilezikler gelinlerin kollarını süslemeye başladı.

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