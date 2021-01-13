Altın fiyatları hafif yükselişe geçti

Pandemi sebebiyle güvenli liman olarak gözüken ve geçtiğimiz yıl içerisinde 535 liraya kadar yükselen gram altın, sonrasında açıklanan teşvik paketleri ve yapılan aşı çalışmaları ile düşüşe geçmişti. Maliye politikalarının da değişmesi altının düşmesinin sebeplerinden biriydi.

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorularına cevap arayan vatandaşlar son günlerde altın fiyatlarındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl?

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 444,88

Satış: 444,98

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 725,00

Satış: 734,00

EKONOMİ Altın fiyatları çakıldı

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.446,00

Satış: 1.465,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.888,00

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Satış: 2.919,00