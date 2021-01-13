Ekonomi Altın fiyatları hafif yükselişe geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Ocak gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Altın fiyatları hafif yükselişe geçti

Ekonomi gündemini yakından takip edenler, yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından merak edilen altın fiyatları, 13 Ocak 2021 Çarşamba gününde de merakla araştırılıyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Ocak altın fiyatları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları merak ediliyor.
Altın fiyatları merak ediliyor.

Pandemi sebebiyle güvenli liman olarak gözüken ve geçtiğimiz yıl içerisinde 535 liraya kadar yükselen gram altın, sonrasında açıklanan teşvik paketleri ve yapılan aşı çalışmaları ile düşüşe geçmişti. Maliye politikalarının da değişmesi altının düşmesinin sebeplerinden biriydi.

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorularına cevap arayan vatandaşlar son günlerde altın fiyatlarındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl?

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 444,88

Satış: 444,98

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 725,00

Satış: 734,00

Altın fiyatları çakıldı
EKONOMİ
Altın fiyatları çakıldı

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.446,00

Satış: 1.465,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.888,00

Satış: 2.919,00

Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi
FOTOĞRAF 8
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Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere’de görülmesinden sonra altının ons fiyatı yükselişe geçti.
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Ons altın mutasyon açıklamalarının ardından 1850 dolardan 1900 dolara fırladı.
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İç piyasada dolarTL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın 770 liradan satılıyor.
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Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 471,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.145 liradan satılıyor.
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Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
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Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.876 doların destek, 1.923 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi.
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Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi.
Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi
Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın ise 770 liradan satılıyor.


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