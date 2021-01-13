Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Ocak gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatları hafif yükselişe geçti
Ekonomi gündemini yakından takip edenler, yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından merak edilen altın fiyatları, 13 Ocak 2021 Çarşamba gününde de merakla araştırılıyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Ocak altın fiyatları...
Pandemi sebebiyle güvenli liman olarak gözüken ve geçtiğimiz yıl içerisinde 535 liraya kadar yükselen gram altın, sonrasında açıklanan teşvik paketleri ve yapılan aşı çalışmaları ile düşüşe geçmişti. Maliye politikalarının da değişmesi altının düşmesinin sebeplerinden biriydi.
Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorularına cevap arayan vatandaşlar son günlerde altın fiyatlarındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl?