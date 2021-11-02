Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Kasım gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Kasım ayına girilmesi ile birlikte altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri takibi sürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Kasım 2021 bugün cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

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