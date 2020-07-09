Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları Piyasalarda altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar her sabah gram ve çeyrek altın fiyatlarına bakıyor. Kapalıçarşı'da ki altın fiyatları belirlendi. Buna göre altının gram fiyatı, 398,93 TL, çeyrek altının fiyatı 654,70 TL'den satılıyor. Diğer altınların fiyatlarını ise haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi 09 Temmuz 2020, 10:00 Son Güncelleme: 09 Temmuz 2020, 10:12 Yeni Şafak