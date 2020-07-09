Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

Piyasalarda altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar her sabah gram ve çeyrek altın fiyatlarına bakıyor. Kapalıçarşı'da ki altın fiyatları belirlendi. Buna göre altının gram fiyatı, 398,93 TL, çeyrek altının fiyatı 654,70 TL'den satılıyor. Diğer altınların fiyatlarını ise haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken altın yatırımı yapmak konusunda planları olanlar, konuyla ilgili haberleri takip ediyor. 9 Temmuz 2020 Perşembe altın fiyatları Türk Lirası cinsinden şöyle:

Gram altın bugün 398,90 TL'den alınırken 398,93 TL'den satılıyor. Düğün sezonu içerisinde bulunduğumuz yaz ayında gram altınlar çeyrek altın yerine hediyelik olarak da değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarında ateş düşmüyor: Son 8 yılın zirvesini zorluyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında ateş düşmüyor: Son 8 yılın zirvesini zorluyor

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen ve yatırım amaçlı kullanılan altın çeşitleri arasında yer alıyor. Çeyrek altın bugün 645,80 TL'den alınırken 654,70 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.291,60 TL'den alınırken 1.307,80 TL'den satılıyor.

Düğünler iptal oldu burma bilezikler raflarda kaldı
EKONOMİ
Düğünler iptal oldu burma bilezikler raflarda kaldı

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tam altın fiyatlarında da artış söz konusu. Tam altın bugün 2.558,60 TL'den alınırken 2.608,23 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Cumhuriyet altını bugün 2.654,00 TL'den alınırken 2.690,00 TL'den satılıyor.

Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
FOTOĞRAF 11
Title
Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı.
Title
Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor dedi.
Title
NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Dalyan, Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir...
Title
Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez diye konuştu.
Title
Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi.
Title
TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK İmitasyon ürünler ve Suriye altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi.
Title
Gamze Taraca, Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz dedi.
Title
İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti.
Title
Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Title
Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Title
Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte bazı vatandaşlar, 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altını almaya başladı. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan, bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.

5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara satan çete çökertildi
OYNAT 00:49
5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara satan çete çökertildi
Kahramanmaraş'ta, erittikleri 5 kuruşlara altın tozu ekleyerek yaptıkları sahte altınları kuyumculara satan biri kadın 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından kuyumcu dükkanlarında görüntülenen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Abone Ol Google News
İkinci el piyasası uçuyor

İkinci el piyasası uçuyor

​Rakamlara rağmen ilandaki araçların yüzde 71'i satıldı.
Ölümü bekleyen padişah

Ölümü bekleyen padişah

Sultan İbrahim, gerçekten de deli bir padişah mıydı?
31 Ağustosta okullar açılacak mı?

​Bakan Selçuk cevapladı: Şartlar elverişli olursa evet ancak olmazsa...

Vatandaş faturada tarifesini değiştirebilecek.

​Havada arızalanan helikopteri içindeki askerlerle birlikte dağlık alanda sağ salim yere indirdi.
SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit!

SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit!

​TCG Anadolu projesinde gözler İHA ve SİHA'lara çevrildi.

​MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde.

Özel harekat polisleri tek tek baskın düzenledi.

​Fenerbahçe, eski gözdesini yeniden gündeme aldı.

Twitter gece boyu yıkıldı: Reis 15 Temmuz 14.53'te açar Ayasofya'yı.

​Terhune'de“ İnsan fırınları" ortaya çıkarıldı.

​Türkiye'nin gözü Danıştay'ın açıklamasında olacak.
Ünlü oyuncu Umut Oğuz'dan Şehir Hastanesi yorumu: İstediğin partiye oy ver ama Sezar'ın hakkı Sezar'a
Hayat

Ünlü oyuncu Umut Oğuz'dan Şehir Hastanesi yorumu: İstediğin partiye oy ver ama Sezar'ın hakkı Sezar'a

Ateşi 38 dereceye çıkan eşini kabul etmeyen özel hastanelere tepki göstererek, kendilerini kabul eden Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine teşekkür eden oyuncu Umut Oğuz yaşadıklarını anlattı. Yapılan birçok eleştiriyi hastaneye geldikten sonra saçma bulduğunu ve kendisi için yapılan bazı yorumlara üzüldüğünü belirten Oğuz, “Buranın ülkemizin sınırlarından daha büyük bir proje olduğunu anladım. Bizim için çok önemli bir servet, bunu istediğin görüşe oy ver ama Sezar’ın hakkını Sezar’a diyorlar ya takdir etmek durumundayız. Ben eşimi de yatırınca bunu daha iyi anladım” şeklinde konuştu.
Van Gölü’nde 107 metre derinlikte olduğu tespit edilen teknedeki cesetler Row cihazıyla çıkarılacak
Gündem

Van Gölü’nde 107 metre derinlikte olduğu tespit edilen teknedeki cesetler Row cihazıyla çıkarılacak

27 Haziran'da içinde yakalşık 60 göçmenin bulunduğu tekne Van Gölü’nde batarak büyük bir faciaya neden oldu. Batan teknenin yeri 11 gün sonra suyun 107 metre altında tespit edildi. Yeri tespit edilen teknedeki cesetlerin Row cihazıyla çıkarılmasına karar verildi. Row cihazı dalgıçların dalamayacağı derin sulardaki olaylara kolaylıkla müdahale edebiliyor. Üzerindeki 360 derecelik kamerayla olay yeri görüntülerini canlı olarak aktaran cihaz, aranan cisim veya kazazedeyi üzerindeki kancalar sayesinde suyun üzerine çıkarabiliyor.
Microsoft'un video konferans uygulaması Teams insanları bir araya getirdi
Teknoloji

Microsoft'un video konferans uygulaması Teams insanları bir araya getirdi

Pandemi sürecinde insanlar evden çalışmaya başlayınca bütün gözler bir anda video-konferans uygulamarına döndü. Zoom'un bu alanda atılım yapın yılın en çok indirilen uygulamalarından birisi olması teknoloji devlerinin de iştahını kabarttı. Microsoft'un Teams adlı video-konferans uygulamasına getirdiği yeni özellik de video-konferans sırasında insanları bir arada göstermek oldu. Uygulamaya ingilizce verilen isim de 'Together' yani bir arada.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.