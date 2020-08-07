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Ekonomi Altın rekora doymuyor 600 lirayı bulacak, düşüş ihtimali çok zayıf
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları ne kadar?

Altın rekora doymuyor: 600 lirayı bulacak, düşüş ihtimali çok zayıf

Son haftalarda rekordan rekora koşan altın fiyatları tüm zamanların yeni en yüksek seviyelerine ulaştı. Şu an 483 lirayı aşan Fiyatların yıl konuna kadar 600 lirayı bulabileceğini belirten uzmanlar, "Bazı vatandaşlar gibi esnaflarımızdan bazıları da yanıldı. Elinde yüklü parayla altın almayıp bekleyenler oldu. Ciddi kayıplara uğradılar. Vatandaşlarımız içinde söyleyeyim şu anda bir düşme hareketi, beklentisi görülmüyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Altın fiyatları 600 lirayı bulacak.
Altın fiyatları 600 lirayı bulacak.

Koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekorlar devam ederken altının ons fiyatı psikolojik seviye olan 2 bin doları aştı. Türkiye’de ise altının gram fiyatı son 1 haftada 443 liradan 483 liraya çıktı.


  • Kırdığı rekoru neredeyse her saat başı yineleyen altın, yatırımcısına kaybettirmeyen önemli bir araç olduğu kabulünü koruyor. Fiyatların sürekli yükselmesi ise yatırım yapmak isteyen vatandaşları kuyumculara yöneltiyor.

Altın neden yükseliyor? Uzmanlar rekor üstüne rekor kıran altının yükselişini yorumladı
EKONOMİ
Altın neden yükseliyor? Uzmanlar rekor üstüne rekor kıran altının yükselişini yorumladı

"Altın bir aydır rekora doymuyor"

“Altın 1 aydır rekora doymuyor”Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Altın yaklaşık 1 aydır rekora doymuyor. Yeni yeni rekorlara koşuyor. Çünkü dünyada pandemi tehlikesi hala bitmedi ve devam etmekte. Bu da dünyanın gelişmiş ülke ekonomilerini olumsuz etkileyeceği apaçık ortada. Bu nedenle dünyadaki genel olarak bütün ekonomik hareketler altındaki ivmenin yukarı doğru seyredeceğine işaret etmekte. Yanı sıra dünya genelinde faizlerin düşük olması, doların euro karşısında değer kaybediyor olması yine güvenli liman olarak görülen altına yönlenmeye arttırmaktadır” diye konuştu.

Altın neden yükseliyor? Uzmanlar rekor üstüne rekor kıran altının yükselişini yorumladı
EKONOMİ
Altın neden yükseliyor? Uzmanlar rekor üstüne rekor kıran altının yükselişini yorumladı

Altın fiyatları gece saatlerinde rekorunu yeniledi
EKONOMİ
Altın fiyatları gece saatlerinde rekorunu yeniledi


  • "Altının gram fiyatının yıl sonuna kadar 550 lira seviyelerine ulaşmasını beklediklerini vurgulayan Başman, “Buna paralel olarak Türkiye’de de aynı hareket ve ivmeyi görmekteyiz. İster istemez Türkiye’de de altın fiyatları yukarı doğru hareketlendi.
  • Orta vadede 550 lirayı görecek
    Dün 465 lira olan gram altın fiyatı bugün 480 lira oldu. Gramda 15 lira artış gösterdi. Orta ve kısa vadede 500-550 lirayı görecek gibi altın. Yılbaşına da altın 550’in üzerinde 600 liraya yakın bir rakamda olması beklenmekte” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları yükseliyor
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Altın fiyatları yükseliyor
Altın fiyatları dün beş haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra hisse senedi piyasasındaki düşüş ve dolardaki hafif değer kaybına bağlı olarak yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,241 dolara kadar geriledikten sonra bugün yüzde 0.3 düşüşle 1,246.25 dolarda bulunuyor.

Altın için dikkat çeken uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
EKONOMİ
Altın için dikkat çeken uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!


“Şu anda düşme ihtimali çok zayıf”

Bazı vatandaşların altının düşecek umuduyla beklediğini ancak bu beklemenin insanları zarara uğrattığını belirten Başman, daha sonra şunları söyledi: “Bazı vatandaşlar gibi esnaflarımızdan bazıları da yanıldı. Elinde yüklü parayla altın almayıp bekleyenler oldu. Ciddi kayıplara uğradılar. Vatandaşlarımız içinde söyleyeyim şu anda bir düşme hareketi, beklentisi görülmüyor. O nedenle uzun vadede bir gerileme olabilir ama o da 1 sene mi, yoksa 2 sene içerisinde mi olur bilemiyoruz. Ancak şu anda düşme ihtimali çok zayıf.

Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
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Koronavirüs tedbirlerinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar altın almak için kuyumcuların yolunu tuttu. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif çözüm arayanlar ise altın kaplamalı gümüş takılara yöneldi.
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Gümüşçü Kübra Karaca, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte altın kaplamalı gümüş takıların revaçta olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz.
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Altın görünümlü gümüş takılarımız revaçta. Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Bunların kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Yaptığımız kaplamalar 22 ayar altın kaplamadır. Elektrolizle yapıldığı için de uzun süre kullanılabiliyor.
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'YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR'<br>​<br>​ Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen kuyumcu Kenan Gül ise, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz. Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum; takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor.
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BİR YIL SONRASI İÇİN ALTIN ALAN OLDU<br>​<br>​ Torunlarının sünnet düğünü için altın bakan Hayriye Şafak, 3 oğlumdan 3 erkek torunum var. Sünnet düğünü yapacağız. Onlara altın almayı düşünüyorum. Gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Düğün seneye ama bu seneden alıp kenara koymak daha hesaplı olur diye düşünüyorum diye konuştu.
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Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
Eskişehir'de düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın almak isteyenler, yükselen fiyatlar nedeniyle altın kaplamalı gümüş takıları tercih etmeye başladı. Gümüşçü Kübra Karaca, "Bunların altın kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor" dedi.
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