Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor

Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu araştırılıyor.

Son günlerde düşüş trendinde olan altın, bugün de düşüşüne devam etti. Altın alarak yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar, altındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 461,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 458,3 lira seviyesinden işlem görüyor.

FOTOĞRAF 7 Geçtiğimiz haftada sakin bir dönem geçiren altın, bu haftaya hareketli başladı. Geçtiğimiz haftayı 455 TL ile kapatan gram altın, bu haftaya 460 TL’den açılış yaptı. Altın piyasasını değerlendiren bir kuyumcu esnafı Gökhan Yılmaz, geçtiğimiz hafta altın piyasasınız stabil ilerlediğini belirtirken bu haftaya hareketli başlandığını belirtti. Vatandaşların şu anda altınları yatırım olarak değerlendirdiğini de belirten Yılmaz, pandemi sürecinde vakaların tekrar artmasıyla birlikte altın fiyatlarının tekrardan yükselişe geçeceğini ve sene sonuna kadar 500 TL’yi, gelecek sene ortalarına kadar da 550 TL’yi görmesini beklediklerini belirtti. Yılmaz, “Altın bu hafta yükselişle başladı. Geçen haftalar biraz daha stabil bir şekilde ilerledi. Ön görü olarak da altın şu an biraz daha yükselişte... ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın 785 TL, yarım bin 570 TL, tam altın ise 3 bin 120 TL. Vatandaşlar şu anda tamamen altınlarını yatırım olarak değerlendiriyor... Pandemi sürecindeki yükseliş trendlerini tekrardan göreceğimiz ön görüldüğü için ki gidişat da o şekilde. Bizim görüşümüz altın yıl sonuna kadar 500 TL’yi, 2021 senesinin ortalarına doğru da 550 TL’yi göreceğini düşünüyoruz” dedi. Kuyumculardan altın için yılsonu tahmini Kuyumculardan altın için yıl sonu tahmini Koronavirüs pandemisinin ardından altın fiyatları yükselişe geçti, dalgalanmaya devam ediyor. Uşak'ta bir kuyumcuda yetkili eleman olan Gökhan Yılmaz, altın fiyatlarının yükselişinin devam edeceğini belirtti. Yılmaz, “Bizim görüşümüz altın yıl sonuna kadar 500 TL'yi, 2021 senesinin ortalarına doğru da 550 TL'yi göreceğini düşünüyoruz" dedi.

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.071 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşırken, şu dakikalarda yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.854 dolar seviyesinde bulunuyor.

EKONOMİ Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı

ALTIN FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER

Analistler, dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomik toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ettiğini, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının da tedbirleri yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD ile Çin arasındaki gerilimin de gündemdeki yerini koruduğunu vurgulayan analistler, tüm bunların dolardaki güçlenmeye bağlı olarak altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının açıklanacağını, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de yoğun veri gündeminin bulunduğunu aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların altında kalınması durumunda 1.835 doların destek olarak izleneceğini, 1.900 doların ise direnç konumuna geldiğini bildirdi.

FOTOĞRAF 8 Gaziantep’te üretilerek 42 ülkeye ihracatı yapılan çelik kasalar, yükselişe geçen altın ve döviz ile birlikte yüzde 20 talep artışı yaşıyor. Yatırımcılar, altın ve döviz satışında yüzde 1 vergi alınması kararı sonrası banka yerine yüksek güvenlikli kasalara yöneldi. “Döviz ve altındaki yükseliş kasa satışını yüzde 20 arttırdı” <br> <br> Gaziantepli çelik kasa imalatçısı Haluk Dündar, “Devletin döviz alım satımına koyduğu yüzde 1’lik bir vergi oranı var. İnsanlar kendi paralarını bankaya yatırıp çekmektense kasalarında bulundurmayı daha çok tercih ediyorlar son dönemde” dedi. Kriz dönemlerinde kasa satışlarında bir miktar düşüş olduğunu ifade eden Dündar, “Kasa satışında Haziran döneminden sonra yüzde 20’lik bir artış oldu. Bunda altının artışında etkisi var, dövizin artışının da etkisi var. İnsanların ellerinde olan altın daha da değerlendi bunu güvenceye almak için kasaya yöneldi buda yaklaşık yüzde 20’lik bir artışa neden oldu” ifadelerini kullandı. “İnsanlar bankadan kasalara yöneldi” “Kasa her zaman daha güvenlidir” diyen Dündar, insanların bankadan daha çok kasalara yöneldiğini söyledi. Dündar, “Bugün bir bankaya aylık 750 lira civarında kiralık kasa bedeli ödeniyor ama bugün bir kasa alındığında kendi kendini 2 - 3 yılda amorti edebiliyor. Aynı zaman da bayanlar ellerinde olan altını takısını alıp bankaya anında gidemiyor. Bunu takip etmek için güvenli kaliteli bir kasa alırsa kasa her zaman daha güvenlidir” şeklinde konuştu. “5 kilodan 5 tona kadar kasa üretiyorlar” <br> <br> 5 kilodan 5 tona kadar kasa üretimi olduğunu ifade eden Dündar, “Bunlar anahtarlı dediğimiz kutu tarzlarından 5 tonluk yüksek güvenlikli kasalara kadar. Bunlar oksijenin kesemeyeceği, matkabın delemeyeceği, maymuncukla anahtarla açamayacağı kasanın darbe aldığı zaman kendi kendini korumaya alacak c50 betonlarla güçlendirilmiş kasalar” dedi. Bir şeye sahip olmak değil onu elinde tutabilmenin önemli olduğunu belirten Dündar, “İnsanlar yıllarca biriktiriyorlar sonra bir hırsıza kaptırıp gidiyorlar önemli onu saklamaktan yana onu güvenli bir yerde tutmak. Bizim milletimizde maalesef güvenlik ikinci sırada bunu değiştirip önce güvenlik daha sonra diğer şeyler çünkü güvenlik olmadıktan sonra istediğiniz kadar tasarruf yapın bir gün birileri alıp gider” diye konuştu. Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı Koronavirüs pandemisinin ardından altın fiyatlarındaki yükseliş rekor seviyeye ulaştı. Bu dönemde vatandaşlar en çok güvendikleri yatırım aracına büyük ilgi gösterdi. Altın ve dövizdeki rekor yükselişlerin ardından vatandaşlar yatırımlarını güvende tutmak için birikimlerini yastık altından çıkartarak çelik kasalara koyuyor. Vatandaşların çelik kasaya yönelmesi ise satışları yüzde 20 civarında arttırdı.

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