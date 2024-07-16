|
Ekonomi

'Altın'da yeni rekor

Gram altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın 2589 liraya kadar yükseldi.

08:12 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 09:14 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

ABD'de faizlerin düşeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Gram altın da yükseliş trendine girdi.


ABD'de takip edilen ve faizin düşmesi için en önemli veriler arasında yer alan enflasyonda düşüş gerçekleşti. Böylece Fed'in faiz indirmesi için elini güçlendiren veri altın fiyatlarını yükseltti.


Ons altın güne 2422 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2420 dolar, en yüksek de 2431 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2426 dolardan işlem görüyor.


Gram altın güne 2568 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2565 lira, en yüksek de 2582 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2577 liradan alıcı buluyor. Tarihi yüksek seviyesi ise 2589 lira oldu.


Altın fiyatları yatırımcıların yüzünü güldürüyor: Eşikleri aştı tüm zamanların rekorlarını ardı ardına kırdı! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Temmuz 2024 canlı altın fiyatı)

Altın fiyatları haftanın üçüncü gününde hareketlendi. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık grafiği değişebiliyor. Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimine başlanacağına ilişkin açıklamaları piyasalarda hareketlilik oluşturdu. Anlık ve canlı altın piyasasında yön belirlemede büyük etkene sahip ABD'de enflasyon rakamları sonrası yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Enflasyonun negatif gelmesiyle ONS 2400 dolar direncini, gram altın ise yeni rekorunu kırdı. Anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 14 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...


#Altın
#Gram Altın
#ABD
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM AİS giriş (Aday İşlemleri Sistemi): ÖSYM şifresi nasıl alınır?