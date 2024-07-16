Altın piyasasında son günlerde hareketlilik devam ediyor. Haftanın başında yaşanan kar satışlarının ardından altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın, ABD'den gelen haber akışıyla 2350-2400 dolar aralığında dalgalanırken, gram altın fiyatı ise 2 bin 500 TL seviyesine doğru yöneliyor. Bu süreçte Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını gibi altın türleri en çok işlem görenler arasına girdi. Piyasalardaki bu hareketliliğe dair son dakika gelişmeleri ve güncel altın fiyatları takip edilmeye devam ediyor.