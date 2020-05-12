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Ekonomi Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor Gram altın 385 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram altın 385 lira seviyelerinde

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram altın 385 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 384,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 553 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 385,9 liradan tamamladı.

  • Yeni güne de düşüş eğilimiyle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 384,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 553 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.703 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

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