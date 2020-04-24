Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram altın 386 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 386,4 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, 388,1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 386,5 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 386,4 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 622 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 516 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.727 dolar seviyesinde bulunuyor.

EKONOMİ Altında tüm zamanların yeni rekoru

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 dolar, gram altında ise 390-400 lira bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

FOTOĞRAF 11 Altın fiyatlarının, 2020 ve 2021 boyunca yatırımcıların artan güvenli liman talebine karşın dolardaki yüksek seyir ve zayıf fiziki talep ile dengelenmesi, son zamanlarda gördüğü yüksek seviyelerin altında kalması bekleniyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı, corona virüsü salgınının küresel piyasaları sarsması ve merkez bankalarının parasal destek adımları açıklamalarıyla bu yıl yüzde 10’dan fazla artış gösterdi ve 14 Nisan’da yaklaşık yedi buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 1746.50 dolara ulaştı. Genellikle ekonomide kargaşa yaşandığı dönemlerde güvenli tasarruf aracı olarak talep gören altın, ‘corona’ döneminde merkez bankalarının gevşeme adımlarından destek buluyor. Merkez bankalarının gevşeme adımları tahvil (borç senedi) getirilerini aşağı çekerken, diğer varlıkların değerini düşürerek enflasyon endişesini artırıyor ve böylece altını daha cazip hale getiriyor. Reuters’ın bu ay 37 analist ve işlemci arasında yaptığı anket, altın fiyatları için medyan (ortanca) tahminin 2020’de ortalama 1639 dolar ve 2021’de 1655 dolar olduğunu gösterdi. Tahminler, ocak ayındaki ankete göre daha da yükseldi. Ancak yine de anket verileri yaşanan bu artışların ardından yükseliş eğiliminin durabileceğini gösteriyor. Ocak ayındaki ankette altın fiyatlarının bu yıl ortalama 1546 dolar ve 2021’de 1600 dolar olması bekleniyordu. Analistlerin açıklamasına göre, altın, diğer para birimlerine sahip alıcılar için altını daha maliyetli hale getiren güçlü seyreden dolar ve birçok tüketicinin tecrit altında kaldığı ve gelirini kaybettiği Hindistan ve Çin gibi yerlerde azalan taleple baskılanabilir. Finansal piyasaların tekrar düşmesi ve yatırımcıların ayakta kalabilmek için daha fazla likit varlığa para yatırmaları gerekmesi halinde fiyatlar da kırılgan olabilir. Standard Chartered analisti Suki Cooper, “Fiyatların güvenli liman akışları ve likidite ihtiyaçları arasında bir savaşta kalmasını bekliyoruz” dedi. Cooper, düşük tahvil getirileri ve daha fazla ekonomik destek tedbiri beklentisinin altına olan talebi uzun vadede sürdürebileceğini söyledi. Altında 37 analistle dev anket: Fiyatlar ne kadar yükselecek? Koronavirüs salgının etkisini arttırması ile peş peşe rekor kırarak tarihi seviyelere ulaşan altına yönelik 37 analist ve işlemcinin katılım gösterdiği anket düzenlendi. Anket sonrası elinde altını olanların da merakla beklediği 2020 ve 2021 yılı için tahminler ortaya çıktı... BiP'te paylaş

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