Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor Gram altın 386 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram altın 386 lira seviyelerinde

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram altın 386 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 386,4 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 622 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 516 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 386,4 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, 388,1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 386,5 liradan tamamladı.

  • Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 386,4 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 622 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 516 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.727 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altında tüm zamanların yeni rekoru
EKONOMİ
Altında tüm zamanların yeni rekoru

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 dolar, gram altında ise 390-400 lira bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Altında 37 analistle dev anket: Fiyatlar ne kadar yükselecek?
FOTOĞRAF 11
Title
Altın fiyatlarının, 2020 ve 2021 boyunca yatırımcıların artan güvenli liman talebine karşın dolardaki yüksek seyir ve zayıf fiziki talep ile dengelenmesi, son zamanlarda gördüğü yüksek seviyelerin altında kalması bekleniyor.
Title
Altının spot piyasadaki ons fiyatı, corona virüsü salgınının küresel piyasaları sarsması ve merkez bankalarının parasal destek adımları açıklamalarıyla bu yıl yüzde 10’dan fazla artış gösterdi ve 14 Nisan’da yaklaşık yedi buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 1746.50 dolara ulaştı.
Title
Genellikle ekonomide kargaşa yaşandığı dönemlerde güvenli tasarruf aracı olarak talep gören altın, ‘corona’ döneminde merkez bankalarının gevşeme adımlarından destek buluyor.
Title
Merkez bankalarının gevşeme adımları tahvil (borç senedi) getirilerini aşağı çekerken, diğer varlıkların değerini düşürerek enflasyon endişesini artırıyor ve böylece altını daha cazip hale getiriyor.
Title
Reuters’ın bu ay 37 analist ve işlemci arasında yaptığı anket, altın fiyatları için medyan (ortanca) tahminin 2020’de ortalama 1639 dolar ve 2021’de 1655 dolar olduğunu gösterdi.
Title
Tahminler, ocak ayındaki ankete göre daha da yükseldi. Ancak yine de anket verileri yaşanan bu artışların ardından yükseliş eğiliminin durabileceğini gösteriyor.
Title
Ocak ayındaki ankette altın fiyatlarının bu yıl ortalama 1546 dolar ve 2021’de 1600 dolar olması bekleniyordu.
Title
Analistlerin açıklamasına göre, altın, diğer para birimlerine sahip alıcılar için altını daha maliyetli hale getiren güçlü seyreden dolar ve birçok tüketicinin tecrit altında kaldığı ve gelirini kaybettiği Hindistan ve Çin gibi yerlerde azalan taleple baskılanabilir.
Title
Finansal piyasaların tekrar düşmesi ve yatırımcıların ayakta kalabilmek için daha fazla likit varlığa para yatırmaları gerekmesi halinde fiyatlar da kırılgan olabilir.
Title
Standard Chartered analisti Suki Cooper, “Fiyatların güvenli liman akışları ve likidite ihtiyaçları arasında bir savaşta kalmasını bekliyoruz” dedi.
Title
Cooper, düşük tahvil getirileri ve daha fazla ekonomik destek tedbiri beklentisinin altına olan talebi uzun vadede sürdürebileceğini söyledi.
Altında 37 analistle dev anket: Fiyatlar ne kadar yükselecek?
Koronavirüs salgının etkisini arttırması ile peş peşe rekor kırarak tarihi seviyelere ulaşan altına yönelik 37 analist ve işlemcinin katılım gösterdiği anket düzenlendi. Anket sonrası elinde altını olanların da merakla beklediği 2020 ve 2021 yılı için tahminler ortaya çıktı...

Yastık altındaki altınları bozdurmayın
FOTOĞRAF 8
Title
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs insan sağlığının yanı sıra ekonomiye de ağır darbe vurmaya devam ediyor.
Title
Devamlı yükselişte olan altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, “Altının yükselişi malum küresel ölçekteki bakılan bir takım sıkıntılar. Koronavirüsün oluşturduğu ortamdan kaynaklanan bir pozisyon var. Aslında, İstanbul’daki altın fiyatları serbest piyasa argümanları açık olmadığından dolayı daha yüksek fiyatlarla açılacağı öngörülüyor...
Title
350 TL bandında olacağı gibi tahmin ediliyor ama şu an uluslararası piyasalarda 340-345 bandında seyrediyor altının Türk lirası karşılığı. Asıl burada altın onsunun bin 600 - bin 630 dolar bandında gezmesi, altının bir türlü düşmesine sebep olmuyor. Bunun altında yatan gerekçe koronavirüsten kaynaklı bir belirsizlik ve ekonomilerin ciddi sıkıntıda oluşu. Ve öngörülemeyen bir sonuç var...
Title
Amerika ve Batı’daki Avrupa borsalarının ciddi kayıpları var. Bir de özel sektörün öngörülemeyen ciddi bir pozisyona girmesi var. Bu pozisyonda ne olacağı belirsizliği, insanları ister istemez maden yapılarına karşı talep yönelmesine sebep oluyor. Güvenli liman da demeyelim, güvenli liman diye de bir şey kalmadı artık. Bu süreci birlikte hepimiz izleyip, göreceğiz” diye konuştu.
Title
“Altınları bozdurmayın” <br> <br> Altın yatırımcılarına da önemli bir uyarıda bulunan Ay, “Yastık altında altın kaldı mı? İlk önce ona bakmak lazım. Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Title
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Title
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Title
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, koronavirüsün (Kovid-19) ve ekonomik sıkıntıların altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi ve ekledi: “Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum.”


Abone Ol Google News
Dev hastane ortaya çıkmaya başladı

Dev hastane ortaya çıkmaya başladı

​Sancaktepe'de yapılan hastanenin çatıları konulmaya başlandı.
Bu gurur Türkiyenin

Bu gurur Türkiye'nin

Dünya devleri bir parçasını bile satmazken, en iyisini ürettik.
Özür dilettiler

Özür dilettiler

​İmamoğlu'na 'çapsız' diyen Ataklı: Üzdüysem özür dilerim.
Bazıları hiç açılmayabilir

Bazıları hiç açılmayabilir

​Korona karantinası sonrası için çarpıcı açıklama.
'Çin'den çok <br>hastalık gelir'

'Çin'den çok
hastalık gelir'

​Burak Yılmaz, Çin'de gördüklerini anlattı.
CNN öve öve bitiremedi

CNN öve öve bitiremedi

​ABD'li muhabir: Türkiye'deki imkanlar ne bizde ne Avrupa'da yok.

Böyle mücadele ediliyor

Böyle mücadele ediliyor

​Maskeli kahramanların saniyelere karşı savaştığı anlar kaydedildi.

İşte gerçek kahraman

İşte gerçek kahraman

​CİMER'e yazıp gönüllü görev istedi, korona savaşında vefat etti.

Özel uçuşla ilk tahliye

Özel uçuşla ilk tahliye

ABD'de mahsur kalan Türkler için tahliye operasyonu başladı.
İttifak çatırdıyor

İttifak çatırdıyor

​​Akşener'den gizli ortak HDP'yi kızdıracak "PKK'nın uzantısı" çıkışı.
Acı haberi <br>paylaştı

Acı haberi
paylaştı

Donk'u yıkan ölüm: Koronadan hayatını kaybetti.
En kritik dönem!

En kritik dönem!

​Uzmanlar ramazan ve bayram için uyardı.
'Şifalı eller'in sosyal mesafeli ilk sahuru

'Şifalı eller'in sosyal mesafeli ilk sahuru

​Kurallara uyalım ki onlar da rahat bir ramazan geçirsin.
Ücretsiz<br>internet müjdesi

Ücretsiz
internet müjdesi

Bakan açıkladı, cep telefonu olan herkesi ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.