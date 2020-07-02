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Ekonomi Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor Gram altın 390 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 Temmuz güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram altın 390 lira seviyelerinde

Altın fiyatları, internette en çok aratılan konuların başından geliyor. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 389,9 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını ise 2 bin 613 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
Altının gram fiyatı 389,9 lira seviyesinde seyrediyor.
Altının gram fiyatı 389,9 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 389,8 liradan tamamladı.

  • Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 389,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 613 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.769 dolar seviyesinde bulunuyor.

Koronavirüste 'ikinci dalga endişesi' altın fiyatlarını yükseltiyor: Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı
EKONOMİ
Koronavirüste 'ikinci dalga endişesi' altın fiyatlarını yükseltiyor: Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.

Sahte altın uyarısı: Yazdırıp faturasını alın!
EKONOMİ
Sahte altın uyarısı: Yazdırıp faturasını alın!

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların önemli destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
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Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı.
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Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor dedi.
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NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Dalyan, Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir...
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Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez diye konuştu.
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Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi.
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TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK İmitasyon ürünler ve Suriye altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi.
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Gamze Taraca, Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz dedi.
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İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti.
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Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
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Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
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Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte bazı vatandaşlar, 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altını almaya başladı. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan, bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.
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