Altın fiyatlarında rekor: 14 Ekim bugün altın fiyatları ne kadar?

Ekim ayının ikinci haftasında altın fiyatları rekora koşuyor. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan güncel altın fiyatı, yatırımcıların gündemini meşgul ediyor. Kapalıçarşı’da son durumu merak edenler, “Bugün gram, çeyrek altın ne kadar, yarım altın, cumhuriyet altını kaç TL?” diye araştırıyor. İşte 14 Ekim altın fiyatlarında son durum.
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 525,38
SATIŞ(TL) 525,48
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 850,00
SATIŞ(TL) 866,00
EKONOMİ
Altın fiyatları son zamanların rekorunu kırıyor: 13 Ekim altın fiyatlarında son durum
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.698,00
SATIŞ(TL) 1.731,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.394,00
SATIŞ(TL) 3.452,00
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Yenice’nin Kalkım ile Balıkesi’in Balya ilçelerinde halk pazarlarında seyyar olarak tezgah açan Ertuğrul Müftüoğlu, 40 yıldır baba mesleği olan sarraflık mesleğini sürdürüyor.
Yenice bölgesinde tütün ve biber ekimi zamanlarında vatandaşların veresiye aldıkları altınları hasat zamanı ödediklerini belirten Müftüoğlu, “Bu iş baba mesleğim. 40 yılı aşkın süredir Kalkım ile Balya arasında seyyar sarraflık yapıyoruz. Bu yöreyi yıllar önce babam alıştırmış. Sezondan sezona, tütün parasından biber parasına bu bölgede para döner.
Herkes birbirini tanıdığı için güvenle alış veriş yapılır. Genelde 22 ayar ürünler satarız. Düğünler için bileşik, yatırım aracı olarak 2,5’luk ata lirası ve çeyrek altın alınır. 40 yılı aşkın süredir meslekte bu şekilde çalışıyoruz” dedi.
\"MESLEĞİN RİSKLERİ ÇOK, SİLAHLA KURŞUN ATANLAR OLDU\" <br> <br> Mesleğin son temsilcileri olduklarını ve büyük risk taşıdıklarını belirten Müftüoğlu. “Bir kaç seneye kadar biz de dükkanları sabitleştiririz. Mesleğin tadı kaçtı, sokaklarda altın satmak zor. Riskleri çok. Yollarda silahla önümüze geçenler, kurşun atanlar oldu. Bunları ben yaşadım iki defa.
Allah’a şükür malımızı, canımızı gasp ettirmeden, sağlığımızı kaybetmeden işimizin başındayız yine. Mecburuz, buralar küçük yerler. Allah bereket versin karnımızı doyuracak kadar üç beş kuruş bir şeyler oluyor” diye konuştu.
\"İKİ AY VERESİYE ALTIN VEREBİLİYORUZ\" <br> <br> Ertuğrul Müftüoğlu, \"Sezon olarak veresiye satışın paraları dönmeye başladı. Veresiye verdiğimiz müşterilerimiz çok. Bunların paraları yavaş yavaş tahsil olurken, herkes ödemesini düzenli bir şekilde yapar.
Kalkım ve yakın köylerdeki halkımıza vatandaşlarımıza bir iki aylık veresiye altın verebiliyoruz. Çeyrek altın ihtiyaçlarını görebiliyoruz. Çünkü biber sezonunda biberlerini sattıklarında gelip ödemelerini yapıyorlar. Bu şekilde halkla iç içeyiz. Böyle olmasa ticaret olmuyor. Eylül ayına kadar idare ediliyor. Eylül ayının sonunda kırmızı biberini ve domatesini toplayan, satan ödemelerini bize yapıyor. Bu çark bu şekilde devam ediyor. Bir dahaki sene yine Allah ömür verirse bu şekilde devam ederiz” dedi.
ALTIN KURUNU İNTERNETTEN TAKİP EDİYOR <br> <br> Seyyar olduğu için altın kurunu da cep telefonu aracılığıyla internetten takip ettiklerini ifade eden Müftüoğlu, “Anlık altın fiyatlarını internet aracılığı ile telefonlarımızdan takip ediyoruz. Güvenemediğimiz zaman da hemen İstanbul’u arıyoruz. Anlık Kapalı Çarşı’daki borsa fiyatını alıyoruz. Bir süre bunla idare ediyoruz. Yüklü satış olursa, düşüp çıktığını internet veya tekrar İstanbul’u arayarak takip ediyoruz” şeklinde konuştu.
Bu da seyyar kuyumcu: Simit satar gibi altın bilezik satıyor
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy'de 40 yıldır seyyar olarak sarraflık yapan Ertuğrul Müftüoğlu, 2 defa silahlı soygun riski atlattı. Görenleri şaşkına çeviren seyyar sarraf düğün zamanı tanıdıklara veresiye altın sattığını belirterek, alacak defteri tuttuğunu söyledi.
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Türkiye’deki birçok mezbahada günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor. Başka şehirlerden Adana’ya çiğ şırdan getirilmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor.
Ancak pandemi döneminde restoran ve lokantaların birçoğu kapalı olduğundan şırdanlar şoklanarak saklandı. Normalleşmeye dönülmesiyle işletmelere et yetiştirmek için kentte koyun kesimi de artınca şırdan stokları arttı.
“Şırdanlar Adana’dan diğer illere gönderiliyor” <br><br> Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, şırdanın artık Adana ile özleşen bir yemek olduğunu söyleyerek, “Talep çok. Şırdanı esnaflarımız diğer illerden getiriyor. Toplama halinde satılıyor. Türkiye’deki bütün şırdanlar Adana’da toplanıyor ve daha sonra gerekli dezenfekte işlemleri yapılıyor. Bunun ardından da pişirilmiş halde Adana’dan diğer illere gönderiliyor” diye konuştu.
“İşlerimiz çok güzel” <br><br>Pandemi başlamadan önce her ay il il gezip şırdan aradığını belirten şırdancı Emin Kertiş ise şu anda bir sorun yaşamadıklarını belirtti. Şırdanın altın çağını yaşadığını söyleyen Kertiş, “Bu sene mutluyuz. Kesimler bol. Ürünlerimizi stokladık. 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi de mutluyuz. Türkiye’yi karşılamak için hazırız, herkesi bekliyoruz. İşlerimiz çok güzel” ifadelerini kullandı.
Kargoyla şırdan gönderdiğini de aktaran Emin Kertiş, “Yapılan haberler ve sosyal medya sayesinde ürünlere talep oldukça fazla. Türkiye’nin her yerinden şırdan istiyorlar ve onlara kargoyla ulaştırıyoruz. Yurt dışından da çok talep var ama gıdanın yasak olması nedeniyle oraya gönderim sağlayamıyoruz. Gelen vatandaşlar el bavulunda kendileri götürüyor. Şırdan altın çağını yaşıyor. Herkesi bu lezzetleri tatmak için Adana’ya bekliyoruz” dedi.
Her koyundan bir tane çıkan ve çiğ olarak tanesi 8-10 lira arasında satılan şırdan, pişmiş olarak ise 15-20 lira arasında satılıyor.
'Şırdan' altın çağını yaşıyor
'Şırdan' altın çağını yaşıyor
Eskiden gariban yemeğiydi şimdi lüks hale geldi: Altın çağını yaşıyor
Eskiden gariban yemeği olan ancak son dönemde lüks hale giren şırdan, altın çağını yaşıyor. 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi şırdanda ürün bolluğu yaşanıyor.
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Antalya'da yaşayan özel güvenlik görevlileri Cemil Şahin (38) ve Haluk Arlı (32), 4 yıl önce internette araştırma yaptıkları sırada, elektronik atıklardan altın, gümüş, paladyum ve bakır elde edilebileceğini öğrendi.
Evde hobi olarak altın ayrıştırmaya çalışan Şahin ve Arlı, yaptıkları çalışmalar sonucunda evde her gün bir gram altın elde etmeyi başardı.
Çöp ve hurdacılardan topladıkları elektronik atıkları eve getirip ayrıştırarak sıvı haline getirdikleri altını çökerten Şahin ve Arlı, içi oyulmuş patatesin içine koyuyor. Şahin ve Arlı, yoğun ısı altında patatesin içindeki kırmızı toprak halindeki çökeltiyi ısıtarak, ayrışan altını çıkarıyor.
24 AYAR SAF ALTIN ELDE EDİLİYOR<br> <br> Haluk Arlı, elektronik atıkları çöplerden, hurdacılardan temin ettiklerini söyledi.
Belli formüllerle elektronik atıklardan altın, gümüş, paladyum ve bakır elde ettiklerini anlatan Arlı, “Ürünlerin kendine göre sistemleri var. Önce bakır ve gümüşünü alıyoruz. Farklı formüller kullanarak sıvı haline getiriyoruz. Sıvıda bakır ve gümüşü ayırdıktan sonra altını çökertip toz ya da kırmızı toprak haline getiriyoruz. Kırmızı toprağı patatesin içinde eriterek, 24 ayar saf altın elde ediyoruz\" dedi.
Altını, bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlarda bulunan hafıza kartlarından elde ettiklerini aktaran Cemil Şahin ise şöyle konuştu:
\"Hafıza kartları üzerinde bulunan altın kaplamadan, altın elde ediyoruz. Bunlar saf 24 ayar altın kaplama ürünler. Evdeki atık elektronik eşyaları çöpe atacağımıza bunları evde kullanılan temizlik ürünleriyle işleyerek kendi madenimizi oluşturuyoruz. Bunları yakarak ya da evde kullanılan çamaşır suyu gibi temizlik ürünleriyle eriterek saf altın haline getiriyoruz. En iyi iletken olduğu için bütün elektronik cihazlarda altın, gümüş, paladyum ve bakır kullanılmıştır.\"
\"ALTINI PATATESTEN ÇIKARIYORUZ\"<br> <br> Elektronik atıklardan altın elde edilmesinin yaygınlaşmasını amaçladıklarını anlatan Cemil Şahin, “Herkes evinde bir günde bir gram altın yapabilir. 'Avrupalı yapabiliyorsa biz neden yapmayalım' dedik ve başardık. Altını patatesten çıkarıyoruz. Çünkü patatese altın yapışmıyor\" dedi.
Her gün evde bir gram altın elde ediyorlar: İki özel güvenlik görevlisi internetten öğrendi
Antalya'da Cemil Şahin ve Haluk Arlı, evlerinde elektronik atıklardan altın, gümüş, paladyum ve bakır elde ediyor. Elektronik atıklardaki metalleri ayrıştırıp, sıvı haline getiren ikili, her gün en az bir gram altın elde ediyor.