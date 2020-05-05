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Ekonomi Altın fiyatlarında suni yükseliş Hareketlilik devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatlarında ‘suni’ yükseliş: Hareketlilik devam ediyor

Koronavirüs salgını dolayısıyla piyasalarda durgunluk yaşanırken ’güvenli liman’ olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan artış da devam etti. Piyasalarda altının gram fiyatı 390 TL, çeyrek altın 650 TL, cumhuriyet altını ise 2 bin 640 TL civarında işlem görüyor.

Haber Merkezi İHA
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.

Çin’de ortaya çıkan ve pandemi ilan edilen koronavirüs, pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Toplantılar, fuarlar, etkinlikler, konserler birer birer iptal edildi. Evlilik planları yapan çiftlerin çoğu da özel günlerini ertelerken geleceğe dair planlarını ise sürdürdü. Bir süredir artışı devam eden altındaki yükseliş de son günlerde de sürerken yatırımcısının yüzünü güldürdü.

"Altın fiyatlarında ciddi bir suni yükseliş var"

Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı ve Pınar Kuyumculuk İşletme Sahibi Adem Karapınar, artışın bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Karapınar, “Bence altın fiyatlarında ciddi anlamda suni yükseliş var. Yani çok yüksek altın fiyatları, ortalık biraz daha düzeldikten sonra piyasa tekrar eski haline dönmese bile biraz daha üstüne yani 320 TL civarına geri gelebilir diye düşünüyoruz. Ama bu biraz zaman alacak. Yaklaşık olarak haziran ayını bulabilir fakat yıl sonu tekrar yükselme ihtimali var” dedi.

Ekonomik güven endeksine koronavirüs etkisi
EKONOMİ
Ekonomik güven endeksine koronavirüs etkisi

“Düğün sezonunu bekliyorduk”

Düğünlerin ertelenmesinin kuyumcuların işlerini olumsuz etkilediğini kaydeden Karapınar, “İşlerimizi etkiledi tabi biz ocak, şubat, mart ayları zaten işlerimiz durgundu. Nisan, mayıs, haziran aylarını ve düğün sezonunu bekliyorduk. Fakat olmadı kısmet değilmiş. Altın borcu olanlar bence biraz beklemeleri lazım en azından şu altın fiyatları tam rayına oturup netleşene kadar. Yatırımcılar da fiyatlar yüksek, altınlarını bu ara satabilirler” ifadelerini kullandı.

  • Piyasalarda altının gram fiyatı 390 TL, çeyrek altın 650 TL, cumhuriyet altını ise 2 bin 640 TL civarında işlem görüyor.

Yastık altındaki altınları bozdurmayın
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Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs insan sağlığının yanı sıra ekonomiye de ağır darbe vurmaya devam ediyor.
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Devamlı yükselişte olan altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, “Altının yükselişi malum küresel ölçekteki bakılan bir takım sıkıntılar. Koronavirüsün oluşturduğu ortamdan kaynaklanan bir pozisyon var. Aslında, İstanbul’daki altın fiyatları serbest piyasa argümanları açık olmadığından dolayı daha yüksek fiyatlarla açılacağı öngörülüyor...
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350 TL bandında olacağı gibi tahmin ediliyor ama şu an uluslararası piyasalarda 340-345 bandında seyrediyor altının Türk lirası karşılığı. Asıl burada altın onsunun bin 600 - bin 630 dolar bandında gezmesi, altının bir türlü düşmesine sebep olmuyor. Bunun altında yatan gerekçe koronavirüsten kaynaklı bir belirsizlik ve ekonomilerin ciddi sıkıntıda oluşu. Ve öngörülemeyen bir sonuç var...
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Amerika ve Batı’daki Avrupa borsalarının ciddi kayıpları var. Bir de özel sektörün öngörülemeyen ciddi bir pozisyona girmesi var. Bu pozisyonda ne olacağı belirsizliği, insanları ister istemez maden yapılarına karşı talep yönelmesine sebep oluyor. Güvenli liman da demeyelim, güvenli liman diye de bir şey kalmadı artık. Bu süreci birlikte hepimiz izleyip, göreceğiz” diye konuştu.
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“Altınları bozdurmayın” <br> <br> Altın yatırımcılarına da önemli bir uyarıda bulunan Ay, “Yastık altında altın kaldı mı? İlk önce ona bakmak lazım. Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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Yastık altındaki altınları bozdurmayın
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Yastık altındaki altınları bozdurmayın
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Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, koronavirüsün (Kovid-19) ve ekonomik sıkıntıların altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi ve ekledi: “Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum.”

Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
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İçişleri Bakanlığı geçen günlerde yayınladığı genelge ile yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında insan kalabalığının yaşandığı çok sayıda işletmenin geçici olarak kapatılması kararını aldı. Alınan tedbirler kapsamında nişan ve düğün salonları da faaliyetlerini durdurdu. Bu karar, düğünleri iptal olan birçok çiftin yeniden planlama yapmasına neden oldu.
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Adana’da düğün öncesi merasimde takılmak üzere altın alan çiftler ile ailelerinin iptal kararı sonrası altınlarını nakde çevirmek istediğini dile getiren Birkan Gizir, çiftlerin mağdur olmaması adına yardımcı olduklarını söyledi.
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Düğün iptalleri sonrası daha önceden altın siparişi veren çiftlerin de siparişlerini iptal ettiğini dile getiren Gizir, İnsanlar bu sürecin ne zaman biteceğini öngöremediği için daha çok temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalar yapmaya başladılar. Bundan dolayı çiftlerimiz altınlarını bozduruyor ve salgın bittikten sonra alacaklarını söylüyorlar. Bize gelen çiftler durumlarını anlatıyorlar. 'Evimizi tuttuk, kiramızı ödedik ama düğünden önce paramız kalmadı' diyerek altınlarını geri getiriyorlar. Umarım karantina günleri geçer ve çiftlerimiz düğünlerini en kısa zamanda yaparlar” diye konuştu.
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Her sektörde olduğu gibi altın sektöründe de işlerde düşüş olduğunu ama buna karşın altına yatırım yapanların var olduğunu belirten Birkan Gizir, İnsanlar bu aralar sadece yatırım amaçlı ürünleri alıyor. Bunların başında da çeyrek altın geliyor. Onun dışında ise evlilik teklif edecekler yüzük alıyorlar” dedi.
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ÇEYREK ALTIN ÖN PLANDA <br> <br> Altının her daim güvenli bir yatırım limanı olduğunu kaydeden kuyumcu Kerim Küçükaltın ise bu sıralar tasarrufa yönelik altın alımlarının olduğunu belirterek şöyle konuştu: Altın genellikle yükselişini koruyan bir yatırım aracıdır. Yatırımcılar altına rağbet göstermeye devam ediyor. Çeyrek altın burada ön plana çıkıyor. Tabi bu süreçte iş yerlerini kapatan kuyumcu arkadaşlarımız da oluyor...
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İsteğe bağlı bir durum bu çünkü bizim sektörümüzde önlem alındıktan sonra risk en aza iniyor. Bunun yanı sıra düğün sektörü bizi yakından ilgilendirdiği için düğünleri iptal olan çiftlerden altınlarını geri getirenler oluyor.”
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Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, kına gibi organizasyonların iptal edilmesinin ardından düğün öncesi altın alan birçok çiftin altınlarını bozdurmaya geldiğini belirten kuyumcu Birkan Gizir, "Çiftlerimiz bu süreçten dolayı altınlarını nakit paraya çevirmeyi tercih ediyorlar” dedi.


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