Altın fiyatlarında ‘suni’ yükseliş: Hareketlilik devam ediyor

Çin’de ortaya çıkan ve pandemi ilan edilen koronavirüs, pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Toplantılar, fuarlar, etkinlikler, konserler birer birer iptal edildi. Evlilik planları yapan çiftlerin çoğu da özel günlerini ertelerken geleceğe dair planlarını ise sürdürdü. Bir süredir artışı devam eden altındaki yükseliş de son günlerde de sürerken yatırımcısının yüzünü güldürdü.

"Altın fiyatlarında ciddi bir suni yükseliş var"

Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı ve Pınar Kuyumculuk İşletme Sahibi Adem Karapınar, artışın bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Karapınar, “Bence altın fiyatlarında ciddi anlamda suni yükseliş var. Yani çok yüksek altın fiyatları, ortalık biraz daha düzeldikten sonra piyasa tekrar eski haline dönmese bile biraz daha üstüne yani 320 TL civarına geri gelebilir diye düşünüyoruz. Ama bu biraz zaman alacak. Yaklaşık olarak haziran ayını bulabilir fakat yıl sonu tekrar yükselme ihtimali var” dedi.

EKONOMİ Ekonomik güven endeksine koronavirüs etkisi

“Düğün sezonunu bekliyorduk”

Düğünlerin ertelenmesinin kuyumcuların işlerini olumsuz etkilediğini kaydeden Karapınar, “İşlerimizi etkiledi tabi biz ocak, şubat, mart ayları zaten işlerimiz durgundu. Nisan, mayıs, haziran aylarını ve düğün sezonunu bekliyorduk. Fakat olmadı kısmet değilmiş. Altın borcu olanlar bence biraz beklemeleri lazım en azından şu altın fiyatları tam rayına oturup netleşene kadar. Yatırımcılar da fiyatlar yüksek, altınlarını bu ara satabilirler” ifadelerini kullandı.

Piyasalarda altının gram fiyatı 390 TL, çeyrek altın 650 TL, cumhuriyet altını ise 2 bin 640 TL civarında işlem görüyor.

FOTOĞRAF 8 Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs insan sağlığının yanı sıra ekonomiye de ağır darbe vurmaya devam ediyor. Devamlı yükselişte olan altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, “Altının yükselişi malum küresel ölçekteki bakılan bir takım sıkıntılar. Koronavirüsün oluşturduğu ortamdan kaynaklanan bir pozisyon var. Aslında, İstanbul’daki altın fiyatları serbest piyasa argümanları açık olmadığından dolayı daha yüksek fiyatlarla açılacağı öngörülüyor... 350 TL bandında olacağı gibi tahmin ediliyor ama şu an uluslararası piyasalarda 340-345 bandında seyrediyor altının Türk lirası karşılığı. Asıl burada altın onsunun bin 600 - bin 630 dolar bandında gezmesi, altının bir türlü düşmesine sebep olmuyor. Bunun altında yatan gerekçe koronavirüsten kaynaklı bir belirsizlik ve ekonomilerin ciddi sıkıntıda oluşu. Ve öngörülemeyen bir sonuç var... Amerika ve Batı’daki Avrupa borsalarının ciddi kayıpları var. Bir de özel sektörün öngörülemeyen ciddi bir pozisyona girmesi var. Bu pozisyonda ne olacağı belirsizliği, insanları ister istemez maden yapılarına karşı talep yönelmesine sebep oluyor. Güvenli liman da demeyelim, güvenli liman diye de bir şey kalmadı artık. Bu süreci birlikte hepimiz izleyip, göreceğiz” diye konuştu. “Altınları bozdurmayın” <br> <br> Altın yatırımcılarına da önemli bir uyarıda bulunan Ay, “Yastık altında altın kaldı mı? İlk önce ona bakmak lazım. Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. Yastık altındaki altınları bozdurmayın Yastık altındaki altınları bozdurmayın Yastık altındaki altınları bozdurmayın Yastık altındaki altınları bozdurmayın Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, koronavirüsün (Kovid-19) ve ekonomik sıkıntıların altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi ve ekledi: “Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum.”

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder