Altın günü yükselişle kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.719,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,22 yükselişle 257,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 257,80
- Cumhuriyet Ata Lira 1.719,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 239,00
- Lira(Tam) Ziynet 1.679,00
- Yarım Ziynet 840,00
- Çeyrek Ziynet 420,00