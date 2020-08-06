Altın neden yükseliyor? Uzmanlar rekor üstüne rekor kıran altının yükselişini yorumladı

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasıyla ilgili, "Altının onsundaki yükselişin nedeni küresel gelişmeler. Altın destekli borsa fonlarına (ETF) girişlerde alımlar hızlandı. Hedef olarak 2 bin 300 dolar, devamında 3 bin dolar seviyesi hedeflendi. Dolayısıyla bu ETF girişleri hızlandığı için altının ons fiyatında ciddi bir artış oldu." değerlendirmesini yaptı.

Memiş, altın fiyatlarında peş peşe kırılan rekorlara ilişkin açıklama yaptı.

Altının ons fiyatının peş peşe rekorlar kırdığını hatırlatan Memiş, küresel gelişmelerin hem ons fiyatını hem de gram altın fiyatını yukarı doğru çektiğini kaydetti.

Memiş, şu bilgileri verdi:

"Düşük faiz politikası, bol likidite, dolar endeksinin 92 bandına kadar gerilemesi... Beyrut'ta meydana gelen patlama Orta Doğu'da tansiyonu tekrar yükseltti. Jeopolitik risklerde de bir artış var. Dolayısıyla altının onsundaki yükselişin nedeni küresel gelişmeler. Altın destekli borsa fonlarına (ETF) girişlerde alımlar hızlandı. Hedef olarak 2 bin 300 dolar, devamında 3 bin dolar seviyesi hedeflendi. Dolayısıyla bu ETF girişleri hızlandığı için altının ons fiyatında ciddi bir artış oldu."

EKONOMİ Altın rekor kırmaya devam ediyor

"Altın fiyatlarındaki agresif yükselişler devam ediyor"

Dolar endeksindeki değer kaybının sürdüğünü aktaran Memiş, doların rezerv para özelliğini günden güne yitirmesinin altın fiyatları üzerinde önemli bir etki oluşturduğunu söyledi.

Altın destekli borsa fonlarına çok hızlı girişlerin yaşandığını anlatan Memiş, "Koronavirüsle alakalı 2. dalga beklentileri piyasalarda ciddi miktarda fiyatlanmaya başlandı. Genişlemeci politikalar halen devam ediyor. Düşük faiz politikası halen devam ediyor. Panik alımları da var. Çünkü altının ons fiyatının 3 bin dolar olacağına dair sürekli raporlar yayınlanmaya devam ediyor. İşte '2 bin doları kırdı, artık hedef 2 bin 300 dolar' şeklinde... Dolayısıyla altın fiyatlarındaki bu agresif yükselişler devam ediyor." diye konuştu.

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FOTOĞRAF 12 Koronavirüs tedbirlerinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar altın almak için kuyumcuların yolunu tuttu. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif çözüm arayanlar ise altın kaplamalı gümüş takılara yöneldi. Gümüşçü Kübra Karaca, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte altın kaplamalı gümüş takıların revaçta olduğunu belirterek, şunları söyledi: Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Altın görünümlü gümüş takılarımız revaçta. Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Bunların kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Yaptığımız kaplamalar 22 ayar altın kaplamadır. Elektrolizle yapıldığı için de uzun süre kullanılabiliyor. 'YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR'<br>​<br>​ Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen kuyumcu Kenan Gül ise, sözlerini şöyle sürdürdü: Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz. Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum; takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor. BİR YIL SONRASI İÇİN ALTIN ALAN OLDU<br>​<br>​ Torunlarının sünnet düğünü için altın bakan Hayriye Şafak, 3 oğlumdan 3 erkek torunum var. Sünnet düğünü yapacağız. Onlara altın almayı düşünüyorum. Gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Düğün seneye ama bu seneden alıp kenara koymak daha hesaplı olur diye düşünüyorum diye konuştu. Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor Eskişehir'de düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın almak isteyenler, yükselen fiyatlar nedeniyle altın kaplamalı gümüş takıları tercih etmeye başladı. Gümüşçü Kübra Karaca, "Bunların altın kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor" dedi. BiP'te paylaş

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Altının 9 haftadır düzeltme hareketi yapmadığını ifade eden Memiş, önümüzdeki günlerde bu düzeltmeyi beklediklerini bildirdi.

Memiş, "Biz ağustos ayı için yine bir düzeltme ihtimalini kuvvetli görüyoruz. Çünkü iç piyasalarda dolar kuru da 7 lira seviyesinin üzerini kırdığı için bu sefer altının gram fiyatı dolar kurundan da destek buldu, yeni zirvelerini test etti. 9 haftadır altının ons fiyatından destek bularak rekor üstüne rekor kırıyordu. Artık bu yükseliş trendine dolar kuru da girdiği için altının gram fiyatı dolardan da destek bularak 500 lira seviyesine yakın bir yerde fiyatlanıyor."

"Panik alışları ya da panik satışları yapılmamalı"

Memiş, altın yatırımcısına panik alımlarından veya panik satışlarından uzak durmaları önerisinde bulundu.

Herkesin altındaki pozisyonlarını koruması gerektiğini anlatan Memiş, "Panik alışları ya da panik satışları yapılmamalı. Dünya finans sistemleri anormal günlerden geçiyor. Sağlıklı fiyatlamalar yok. Dolayısıyla elinde altın bulunduranlar yine altınlarını satmasın. Kar için altın satmayı düşünenler TL'ye değil de gümüşe yönelebilirler. Altın-gümüş rasyosu çok düşük, 73 seviyelerinde" şeklinde konuştu.

"Aşırı alım seviyelerinde olunduğunu da unutmamak gerekiyor"

Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy da, virüs belirsizliğinin devam etmesi ve ikinci dalga ihtimallerinin artmasının güvenli liman olarak görülen ons altın tarafında fiyatlanmaya devam ettiğini söyledi.

Paksoy, altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

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"Uzun süredir altın tarafına yoğun ilginin sürmesi nedeniyle artan fiziksel altın talebi, ETF altın fonları tarafında alışların devam etmesi ve bol likidite ortamının getirdiği alternatifler trendi destekleyen diğer faktörler. Jeopolitik risk başlıkları ve ABD-Çin gerginliği gibi majör başlıklar da altın tarafında fiyatları destekliyor.

Ons altın tarafında olası kar satışları 1.900-2.000 üzerinde ve içinde karşılandıkça 2.085 üzerinde güç kazandıkça 2.150-2.250 teknik hedeflerini potansiyel olarak masada tutacaktır.

Gram altın tarafında da hızlı bir hareketle 485-500 civarlarına gelindi. 400-450 bandına geri çekilme olmadıkça ve 500 üzerine yerleşme başladıkça 520-550 gibi orta vadeli hedefler masada olacaktır. Her durumda grafiklerde aşırı alım seviyelerinde olunduğunu da unutmamak gerekiyor. Aşı ve ilaç gibi gibi majör bir haber başlığı ile anlamlı bir düzeltme ihtimalini de unutmamak gerekiyor."