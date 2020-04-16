Ekonomi Altın rekor üstüne rekor kırıyor Çeyrek 640 lirayı görebilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın rekor üstüne rekor kırıyor: Çeyrek 640 lirayı görebilir

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Gram altın 382 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken çeyrek altın ise 630 lira bandında dayandı. Altındaki yükselişin devam edeceğini işaret eden uzmanlar ise gram için 390 lira, çeyrek altın için ise 640 lira tahmininde bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Koronavirüs salgının ardından yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altına yönelince rekor seviyelerde kaçınılmaz oldu.

Altının ons fiyatı 1720 doların üzerine çıkarak son 8 yılın zirvesini görürken, 380 liranın üzerine çıkan gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yeni günde gram altın 382 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 2 bin 510 liradan, çeyrek altın ise 629 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN İÇİN 640 LİRA TAHMİNİ

Altın fiyatlarındaki yükselişin hem ons hem de gram tarafında bitmediğini, yıl içerisinde bu yükselişlerin devam edeceğini ve altının yatırımcısına yıllık bazda yüzde 35 değer kazandıracağını vurgulayan uzmanlar gram altın için 390 lira, çeyrek altın için ise 640 lira tahmininde bulunuyor.

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