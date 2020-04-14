Altın uçuyor: Çeyrek altın 613 lira oldu

Küresel piyasalardaki dalgalanmalardan dolayı ons altın bin 700 doların üzerine çıktı. İç piyasada ise gram altının 374 liraya ulaşarak rekor seviyeye yükseldi.
Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı da 613 liraya çıkarak tarihi zirveye yükseldi. Yarım altın bin 224 liradan, tam altın 2 bin 400 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 470 liradan işlem görüyor.
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Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs insan sağlığının yanı sıra ekonomiye de ağır darbe vurmaya devam ediyor.
Devamlı yükselişte olan altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, “Altının yükselişi malum küresel ölçekteki bakılan bir takım sıkıntılar. Koronavirüsün oluşturduğu ortamdan kaynaklanan bir pozisyon var. Aslında, İstanbul’daki altın fiyatları serbest piyasa argümanları açık olmadığından dolayı daha yüksek fiyatlarla açılacağı öngörülüyor...
350 TL bandında olacağı gibi tahmin ediliyor ama şu an uluslararası piyasalarda 340-345 bandında seyrediyor altının Türk lirası karşılığı. Asıl burada altın onsunun bin 600 - bin 630 dolar bandında gezmesi, altının bir türlü düşmesine sebep olmuyor. Bunun altında yatan gerekçe koronavirüsten kaynaklı bir belirsizlik ve ekonomilerin ciddi sıkıntıda oluşu. Ve öngörülemeyen bir sonuç var...
Amerika ve Batı’daki Avrupa borsalarının ciddi kayıpları var. Bir de özel sektörün öngörülemeyen ciddi bir pozisyona girmesi var. Bu pozisyonda ne olacağı belirsizliği, insanları ister istemez maden yapılarına karşı talep yönelmesine sebep oluyor. Güvenli liman da demeyelim, güvenli liman diye de bir şey kalmadı artık. Bu süreci birlikte hepimiz izleyip, göreceğiz” diye konuştu.
“Altınları bozdurmayın” <br> <br> Altın yatırımcılarına da önemli bir uyarıda bulunan Ay, “Yastık altında altın kaldı mı? İlk önce ona bakmak lazım. Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, koronavirüsün (Kovid-19) ve ekonomik sıkıntıların altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi ve ekledi: “Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum.”
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İçişleri Bakanlığı geçen günlerde yayınladığı genelge ile yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında insan kalabalığının yaşandığı çok sayıda işletmenin geçici olarak kapatılması kararını aldı. Alınan tedbirler kapsamında nişan ve düğün salonları da faaliyetlerini durdurdu. Bu karar, düğünleri iptal olan birçok çiftin yeniden planlama yapmasına neden oldu.
Adana’da düğün öncesi merasimde takılmak üzere altın alan çiftler ile ailelerinin iptal kararı sonrası altınlarını nakde çevirmek istediğini dile getiren Birkan Gizir, çiftlerin mağdur olmaması adına yardımcı olduklarını söyledi.
Düğün iptalleri sonrası daha önceden altın siparişi veren çiftlerin de siparişlerini iptal ettiğini dile getiren Gizir, İnsanlar bu sürecin ne zaman biteceğini öngöremediği için daha çok temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalar yapmaya başladılar. Bundan dolayı çiftlerimiz altınlarını bozduruyor ve salgın bittikten sonra alacaklarını söylüyorlar. Bize gelen çiftler durumlarını anlatıyorlar. 'Evimizi tuttuk, kiramızı ödedik ama düğünden önce paramız kalmadı' diyerek altınlarını geri getiriyorlar. Umarım karantina günleri geçer ve çiftlerimiz düğünlerini en kısa zamanda yaparlar” diye konuştu.
Her sektörde olduğu gibi altın sektöründe de işlerde düşüş olduğunu ama buna karşın altına yatırım yapanların var olduğunu belirten Birkan Gizir, İnsanlar bu aralar sadece yatırım amaçlı ürünleri alıyor. Bunların başında da çeyrek altın geliyor. Onun dışında ise evlilik teklif edecekler yüzük alıyorlar” dedi.
ÇEYREK ALTIN ÖN PLANDA <br> <br> Altının her daim güvenli bir yatırım limanı olduğunu kaydeden kuyumcu Kerim Küçükaltın ise bu sıralar tasarrufa yönelik altın alımlarının olduğunu belirterek şöyle konuştu: Altın genellikle yükselişini koruyan bir yatırım aracıdır. Yatırımcılar altına rağbet göstermeye devam ediyor. Çeyrek altın burada ön plana çıkıyor. Tabi bu süreçte iş yerlerini kapatan kuyumcu arkadaşlarımız da oluyor...
İsteğe bağlı bir durum bu çünkü bizim sektörümüzde önlem alındıktan sonra risk en aza iniyor. Bunun yanı sıra düğün sektörü bizi yakından ilgilendirdiği için düğünleri iptal olan çiftlerden altınlarını geri getirenler oluyor.”
Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, kına gibi organizasyonların iptal edilmesinin ardından düğün öncesi altın alan birçok çiftin altınlarını bozdurmaya geldiğini belirten kuyumcu Birkan Gizir, "Çiftlerimiz bu süreçten dolayı altınlarını nakit paraya çevirmeyi tercih ediyorlar” dedi.
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Çin’de başlayan ve dünya genelinde görülen korona virüs tehdidi Türkiye’de de devam ediyor. Önlemler kapsamında Denizli’deki Sarraf ve Kuyumcular Odası geçici olarak 24 - 30 Mart tarihleri arasında iş yerlerini kapatma kararı aldı. Başkan Yıldırım altının kara borsaya düştüğünü ve vatandaşların bu durumda mağdur olmamaları için kapatma kararı aldıklarını belirtmişti.
“Denizli Kuyumcular Odası fiyatları düşük olarak yayınladı” <br> <br> Kuyumcular Odası’na bağlı olan iş yerlerinin bazıları kapatırken, aralarında dükkanlarını açanlar da oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında dükkanlarını kapatan sarraflardan bazıları sosyal medya üzerinden önlemleri dikkate almayan meslektaşlarına tepki olarak altın fiyatlarını düşük gösterdiği iddia edildi. Açık olan dükkanların ise altını yüksek fiyattan sattıklarını iddia ederek paylaşımda bulundu.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yalçın Tandır, Kuyumcular Odası’nın kendi aldığı kararla korona virüs salgınıyla ilgili kapatma kararı aldığını, ancak kendilerinin Denizli Ticaret Odası üyesi olması sebebiyle karara uymadıklarını belirtti. Tandır, “25 Mart günü iş yerimizi açtık bununla birlikte Kuyumcular Odası üyesi olan 3-4 kuyumcu daha dükkanlarını açtı. Ancak bizim açtığımızı artık kendileri nasıl algıladıysa, 26 Mart 19.50’de Denizli Kuyumcular Odası’nın fiyatları yayınladığı sitede fiyatları düşük yayınladı...
Bunu sosyal sitelerde yayınlayarak, halka ’bu açık kuyumculardan alışveriş yapmayın, sizi kandırıyorlar, aldatıyorlar’ gibi bir takım yayınlar paylaşıldı. Bunlar doğru değil. Bununla ilgili zaten elimizde hem kayıtlar var hem de Türkiye’de altın ve döviz toptancılığı yapan firmaların sitesinde de bunun böyle olmadığı aşikar. Bununla ilgili adli makamlara şikayetlerimizi sunacağız” dedi.
“Kuyumcuların kapatılması gibi bir durum söz konusu değil” <br> <br> Tandır, “Birçok müşterimiz fiyatların böyle olmadığını, çeyrek altından bahsedersek, ’çeyrek altın 520 TL siz neden 560 TL’ye satıyorsunuz’ gibi çok tepkiyle karşılaştık. Biz kendilerine fiyatları nereden haber aldıklarını sorduğumuzda sosyal sitelerde Denizli’ye ait sosyal paylaşım grubunda paylaşımda bulunmuşlar. Oradan duyduklarını ve vatandaş serzenişte bulunuyor ‘Siz nasıl dükkan açıyorsunuz yasak değil mi?’ Oysa ki hükümetimiz hangi iş yerlerinin kapatılacağına dair her gün açıklama yapıyor...
Böyle kuyumcuların kapatılması gibi bir durum söz konusu dahi değil. 30 Mart günü kuyumcular tekrar iş yerlerini açtığında direk ekranlarını 327 TL olarak düzelttiler ve dünya borsalarında TL bazında hiçbir değişiklik yoktu 20 TL fiyat artışını yansıttılar yani kendileri kapalıyken aldıkları kararda fiyatların o şekilde olmadığını da kendileri de ikrar etmiş oldular” şeklinde konuştu
Ayrıca, güncel altın fiyatlarından bahseden Tandır, “Bir gram şu an 24 ayar olarak 340 TL seviyelerinde, 22 ayar altın 317 TL, çeyrek altında 565 TL” olduğunu belirtti.
Altın fiyatları yükselince, kuyumcular iş yerlerini açmaya başladı
Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentteki yaklaşık 170 kuyumcunun 30 Mart tarihine kadar kapalı olacağını belirtmişti. Kuyumcular dükkanlarını kapatırken bazı sarraflar ise dükkanını açarak çalışmalarına devam etti. Altın fiyatlarının yükselmesi ile kuyumcular dükkanlarını tekrar açmaya başladı.