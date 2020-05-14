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Ekonomi Altın yatırımı olanlar dikkat Gram altın 384 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın yatırımı olanlar dikkat: Gram altın 384 lira seviyelerinde

Altın yatırımı olanlar dikkat: Gram altın 384 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 384 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 631 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 576 liradan satılıyor

Haber Merkezi AA
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 384,9 liradan tamamladı.

  • Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 384 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 631 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 576 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.715 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, dün ABD merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının para politikasının sınırlarına gelindiği şeklinde yorumlanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

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