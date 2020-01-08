​Altın yükselişe geçti: Gram altın 305 lirayı aştı

ABD'nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından gerçekleşen saldırıya ilişkin ABD'den yapılan açıklamada, İran'ın kendi topraklarından, ABD öncülüğündeki koalisyon personeline ev sahipliği yapan Irak'ta bulunan en az iki askeri tesise karşı bir düzineden fazla balistik füze ateşlediği belirtildi.

İran'ın misilleme saldırılarının ardından, güvenli liman arayışlarının egemen olduğu küresel piyasalarda değerli metallerin yanında, kripto para birimlerine yönelik talep de arttı ve Bitcoin yüzde 2.04 artışla, 8.0 bin doları da aşarak, 8,321 dolar ile yeni yılın en yüksek düzeyine tırmandı.

EKONOMİ İran'ın saldırısı sonrası dolar güne nasıl başladı?

İran saldırısının hemen ardından 1,600 doları aşan altının ons fiyatı yüzde 1.36 artışla 1,594 dolara çekildi.

Gram altın fiyatları saldırı haberiyle birlikte 309.7 liraya yükseldi. Şu sıralarda 305 liradan satılıyor. Çeyrek altının fiyatı 493 lira, yarım altın 986 lira, Cumhuriyet altını ise 2 bin 28 lira oldu.

Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 3.31 artışla 64.70 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.63 artışla 70.81 dolara yükseldi.

DÜNYA İran'ın saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor