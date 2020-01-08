Ekonomi Altın yükselişe geçti Gram altın 305 lirayı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Altın yükselişe geçti: Gram altın 305 lirayı aştı

Altın yükselişe geçti: Gram altın 305 lirayı aştı

İran'ın, Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından güvenli liman altının onsu 1,600 doları, tedarik endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 70 doları aştı. Altının gramı 305 lirayı aşarken çeyrek altın ise 493 TL'den satılıyor.

Haber Merkezi DHA
Altın fiyatları sert yükseldi.
Altın fiyatları sert yükseldi.

ABD'nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından gerçekleşen saldırıya ilişkin ABD'den yapılan açıklamada, İran'ın kendi topraklarından, ABD öncülüğündeki koalisyon personeline ev sahipliği yapan Irak'ta bulunan en az iki askeri tesise karşı bir düzineden fazla balistik füze ateşlediği belirtildi.

İran'ın misilleme saldırılarının ardından, güvenli liman arayışlarının egemen olduğu küresel piyasalarda değerli metallerin yanında, kripto para birimlerine yönelik talep de arttı ve Bitcoin yüzde 2.04 artışla, 8.0 bin doları da aşarak, 8,321 dolar ile yeni yılın en yüksek düzeyine tırmandı.

İran'ın saldırısı sonrası dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
İran'ın saldırısı sonrası dolar güne nasıl başladı?

İran saldırısının hemen ardından 1,600 doları aşan altının ons fiyatı yüzde 1.36 artışla 1,594 dolara çekildi.

Gram altın fiyatları saldırı haberiyle birlikte 309.7 liraya yükseldi. Şu sıralarda 305 liradan satılıyor. Çeyrek altının fiyatı 493 lira, yarım altın 986 lira, Cumhuriyet altını ise 2 bin 28 lira oldu.

Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 3.31 artışla 64.70 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.63 artışla 70.81 dolara yükseldi.

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