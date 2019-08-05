Ekonomi Altına talep arttı Gram altın 260,8 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altına talep arttı: Gram altın 260,8 lira seviyelerinde

Cuma günkü değer kaybından sonra yeni haftaya ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı gerilimiyle başlayan gram altın, önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 260,8 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarda artan risk algısının ABD ile Çin arasındaki gerilim kaynaklı olduğunu belirten analistler, bu durumun yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Altın fiyatları yükselişe geçti.
Altın fiyatları yükselişe geçti.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,8 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan değer kaybına paralel yüzde 1,1 düşüşle haftayı 257,5 liradan tamamladı.

Cuma günkü değer kaybından sonra yeni haftaya ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı gerilimiyle başlayan gram altın, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 260,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 427 lira, Cumhuriyet altını 1.742 liradan satılıyor.

Ons altın 1.457,9 dolar

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.459,8 dolar seviyesini test ettikten sonra şu sıralarda yüzde 1,2 değer kazancıyla 1.457,9 dolardan işlem görüyor.

  • Altına talep arttı
  • Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu, iki taraftan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.
  • Küresel piyasalarda artan risk algısının ABD ile Çin arasındaki gerilim kaynaklı olduğunu belirten analistler, bu durumun yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdığını söyledi.

Analistler, bugün ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM imalat dışı endeks verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan ons altında 1.448 doların destek konumuna gelebileceğini, 1.468 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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