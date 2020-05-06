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Ekonomi Altında hareketlilik sürüyor Gram altın 392 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altında hareketlilik sürüyor: Gram altın 392 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, 392,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 644 lira, cumhuriyet altını da 2 bin 628 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 388 liradan tamamladı.

  • Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 392,9 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 392,3 lira seviyesinde seyrediyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 644 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 628 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.704 dolar seviyesinde bulunuyor.

İKO Başkanı Atayık: Gram altında 389 TL ve üstünü görmek olası
EKONOMİ
İKO Başkanı Atayık: Gram altında 389 TL ve üstünü görmek olası

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti.

Ons fiyatındaki sakin seyre karşın, altının gram fiyatının, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazandığını kaydeden analistler, bugün ABD'de açıklanacak özel sektör istihdam verisi ile dolar kurunun seyrinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Yastık altındaki altınları bozdurmayın
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Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs insan sağlığının yanı sıra ekonomiye de ağır darbe vurmaya devam ediyor.
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Devamlı yükselişte olan altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, “Altının yükselişi malum küresel ölçekteki bakılan bir takım sıkıntılar. Koronavirüsün oluşturduğu ortamdan kaynaklanan bir pozisyon var. Aslında, İstanbul’daki altın fiyatları serbest piyasa argümanları açık olmadığından dolayı daha yüksek fiyatlarla açılacağı öngörülüyor...
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350 TL bandında olacağı gibi tahmin ediliyor ama şu an uluslararası piyasalarda 340-345 bandında seyrediyor altının Türk lirası karşılığı. Asıl burada altın onsunun bin 600 - bin 630 dolar bandında gezmesi, altının bir türlü düşmesine sebep olmuyor. Bunun altında yatan gerekçe koronavirüsten kaynaklı bir belirsizlik ve ekonomilerin ciddi sıkıntıda oluşu. Ve öngörülemeyen bir sonuç var...
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Amerika ve Batı’daki Avrupa borsalarının ciddi kayıpları var. Bir de özel sektörün öngörülemeyen ciddi bir pozisyona girmesi var. Bu pozisyonda ne olacağı belirsizliği, insanları ister istemez maden yapılarına karşı talep yönelmesine sebep oluyor. Güvenli liman da demeyelim, güvenli liman diye de bir şey kalmadı artık. Bu süreci birlikte hepimiz izleyip, göreceğiz” diye konuştu.
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“Altınları bozdurmayın” <br> <br> Altın yatırımcılarına da önemli bir uyarıda bulunan Ay, “Yastık altında altın kaldı mı? İlk önce ona bakmak lazım. Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Title
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Title
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, koronavirüsün (Kovid-19) ve ekonomik sıkıntıların altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi ve ekledi: “Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum.”

Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
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İçişleri Bakanlığı geçen günlerde yayınladığı genelge ile yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında insan kalabalığının yaşandığı çok sayıda işletmenin geçici olarak kapatılması kararını aldı. Alınan tedbirler kapsamında nişan ve düğün salonları da faaliyetlerini durdurdu. Bu karar, düğünleri iptal olan birçok çiftin yeniden planlama yapmasına neden oldu.
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Adana’da düğün öncesi merasimde takılmak üzere altın alan çiftler ile ailelerinin iptal kararı sonrası altınlarını nakde çevirmek istediğini dile getiren Birkan Gizir, çiftlerin mağdur olmaması adına yardımcı olduklarını söyledi.
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Düğün iptalleri sonrası daha önceden altın siparişi veren çiftlerin de siparişlerini iptal ettiğini dile getiren Gizir, İnsanlar bu sürecin ne zaman biteceğini öngöremediği için daha çok temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalar yapmaya başladılar. Bundan dolayı çiftlerimiz altınlarını bozduruyor ve salgın bittikten sonra alacaklarını söylüyorlar. Bize gelen çiftler durumlarını anlatıyorlar. 'Evimizi tuttuk, kiramızı ödedik ama düğünden önce paramız kalmadı' diyerek altınlarını geri getiriyorlar. Umarım karantina günleri geçer ve çiftlerimiz düğünlerini en kısa zamanda yaparlar” diye konuştu.
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Her sektörde olduğu gibi altın sektöründe de işlerde düşüş olduğunu ama buna karşın altına yatırım yapanların var olduğunu belirten Birkan Gizir, İnsanlar bu aralar sadece yatırım amaçlı ürünleri alıyor. Bunların başında da çeyrek altın geliyor. Onun dışında ise evlilik teklif edecekler yüzük alıyorlar” dedi.
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ÇEYREK ALTIN ÖN PLANDA <br> <br> Altının her daim güvenli bir yatırım limanı olduğunu kaydeden kuyumcu Kerim Küçükaltın ise bu sıralar tasarrufa yönelik altın alımlarının olduğunu belirterek şöyle konuştu: Altın genellikle yükselişini koruyan bir yatırım aracıdır. Yatırımcılar altına rağbet göstermeye devam ediyor. Çeyrek altın burada ön plana çıkıyor. Tabi bu süreçte iş yerlerini kapatan kuyumcu arkadaşlarımız da oluyor...
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İsteğe bağlı bir durum bu çünkü bizim sektörümüzde önlem alındıktan sonra risk en aza iniyor. Bunun yanı sıra düğün sektörü bizi yakından ilgilendirdiği için düğünleri iptal olan çiftlerden altınlarını geri getirenler oluyor.”
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Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, kına gibi organizasyonların iptal edilmesinin ardından düğün öncesi altın alan birçok çiftin altınlarını bozdurmaya geldiğini belirten kuyumcu Birkan Gizir, "Çiftlerimiz bu süreçten dolayı altınlarını nakit paraya çevirmeyi tercih ediyorlar” dedi.


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