Ekonomi Altında yükseliş sürüyor Çeyrek altın 374 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altında yükseliş sürüyor: Çeyrek altın 374 lira oldu

Altında yükseliş sürüyor: Çeyrek altın 374 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,92 artışla 229,50 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 374,00 lira, Cumhuriyet altını 1.532,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,92 yükselişle 229,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 229,50
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.532,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 213,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.497,00
  • Yarım Ziynet 748,00
  • Çeyrek Ziynet 374,00

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