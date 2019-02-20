Ekonomi Sahibindencomdan satış haberlerine yalanlama
İŞ DÜNYASI

Sahibinden.com'un 4.8 milyar dolara satılacağı haberlerine yalanlama

Sahibinden.com'dan satış haberlerine yalanlama

Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan sahibinden.com'un 4.8 milyar dolarlık rekor fiyatla bir İngiliz firmaya satılacağına yönelik iddialara şirketten açıklama geldi. Sahibinden.com'dan yapılan açıklamada gündemde böyle bir konu bulunmadığına dikkat çekilirken söz konusu haberin de gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sahibinden.com
Sahibinden.com

Sahibinden.com’dan e-ticaret platformunun satılacağına yönelik medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

4.8 MİLYAR DOLAR TEKLİF EDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Açıklamada, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Bugün bir ulusal gazetede ‘4,8 milyar dolara sahibinden site’ başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup şirketimizin gündeminde böyle bir konu bulunmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygılarımızla dikkatinize sunuyoruz.” denildi.

  • Bir ulusal gazetede yayımlanan haberde, Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan sahibinden.com'un rekor fiyatla bir İngiliz firmaya satılacağı iddia edilmişti.

Sahibinden.com sadece emlakta değil otomobil satışlarında da piyasayı domine ediyor. Sahibinden.com’da 2018 Ocak ayından itibaren otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlılar olmak üzere toplamda 5,5 milyondan fazla vasıta ilanı verildi.

Sahibinden.com'a rekor teklif: Türkiye'nin en büyük satışı olabilir
EKONOMİ
Sahibinden.com'a rekor teklif: Türkiye'nin en büyük satışı olabilir
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