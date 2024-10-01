Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 2 bin 907 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 880 liradan satılıyor.

Dün satış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 645 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.





Öte yandan, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam durumda ve bunu korumak için Fed'in araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti.

Powell, iş gücü piyasası koşullarında daha fazla soğumaya ihtiyaç olduğuna inanmadığını vurgulayarak, ekonominin beklendiği gibi performans göstermesi halinde bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor, kasımda da yüzde 61 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 660 seviyesinin direnç, 2 bin 620 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.







