Altının kilogram fiyatı 5 milyon 215 bin liraya geriledi

16:5730/09/2025, Salı
AA
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 225 bin liradan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 215 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 192 bin lira, en yüksek 5 milyon 256 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 5 milyon 215 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 225 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 991 milyon 285 bin 128,74 lira, işlem miktarı ise 762,51 kilogram oldu.


Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 901 milyon 99 bin 208,4 lira olarak gerçekleşti.


Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Denizbank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile QNB Bank olarak sıralandı.



