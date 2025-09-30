Çanakkale Valiliği açıkladı: 112’ye gelen her 2 çağrıdan biri asılsız

Çanakkale Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; 01 Ocak - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi’nin 369 bin 332 çağrı karşıladığını açıkladı. Gelen bu çağrıların ise 173 bin 679’u gerçek çağrı olup ilgili birimlere yönlendirilirken 195 bin 653’ü ise asılsız çağrı olarak kayda geçti. Çağrıların yüzde 52,98’si asılsız ve gereksiz çağrılardan oluştu.