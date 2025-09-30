MEB 2024-2025 eğitim öğretim istatistiklerini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın eğitim öğretim yılında, ülke genelinde örgün eğitim kapsamında okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 212 bin 833'ü erkek, 8 milyon 743 bin 690'ı kız olmak üzere toplam 17 milyon 956 bin 523 öğrenci eğitim aldı.

Öğrencilerin 15 milyon 366 bin 143'ü resmi, 1 milyon 539 bin 579'u özel ve 1 milyon 50 bin 801'i ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 741 bin 314'ü okul öncesi eğitimde, 5 milyon 704 bin 483'ü ilkokulda, 5 milyon 181 bin 914'ü ortaokulda, 5 milyon 328 bin 812'si ortaöğretimde yer aldı.

Ortaöğretimdeki öğrencilerin 3 milyon 160 bin 449'u genel ortaöğretimde, 1 milyon 681 bin 100'ü mesleki ve teknik ortaöğretimde, 487 bin 263'ü de Anadolu imam hatip liselerinde eğitim gördü.

Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 9,1 oldu. Bu oran, okul öncesi eğitim için yüzde 18,8, ilkokul için yüzde 6,1, ortaokul için yüzde 7 ve ortaöğretim için de yüzde 11,6 olarak gerçekleşti.

Öğretmen sayısı

İstatistiklere göre, örgün eğitim kapsamındaki okullarda görev yapan öğretmen sayısı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1 milyon 187 bin 409 oldu.

Bu öğretmenlerin 1 milyon 9 bin 671'i resmi okullarda, 177 bin 738'i özel okullarda görev yaptı.

Öğretmenlerin 455 bin 353'ü erkeklerden, 732 bin 56'sı kadınlardan oluştu. Örgün eğitimde öğretmen sayısı bir önceki yıla göre 18 bin 513 artarken, bu artışın 16 bin 274'ü resmi okullarda gerçekleşti.

Okul ve derslik sayıları

Örgün eğitimde, geçen yılın eğitim öğretim döneminde 59 bin 336'sı resmi okul, 14 bin 700'ü özel okul ve 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 74 bin 40 okul hizmet verdi.

Bu okulların 17 bin 640'ı okul öncesi eğitim, 25 bin 99'u ilkokul, 18 bin 878'i ortaokul ve 12 bin 423'ü de ortaöğretim kademesinde yer aldı.

Resmi okullarda 618 bin 860, özel okullarda 134 bin 711 olmak üzere örgün eğitimde toplam 753 bin 571 derslik kullanıldı. Bir önceki yıla göre örgün eğitimdeki derslik sayısındaki artış, 10 bin 177'si resmi okullarda olmak üzere 10 bin 742 oldu.

Öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayıları azalmaya devam etti

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 18 olurken, ortaokullarda bir önceki yıla kıyasla 14'ten 13'e, ortaöğretimde ise 12'den 11'e düştü.

Derslik başına düşen öğrenci sayısı ise ilkokulda 23, ortaöğretimde 20 oldu.

Okullaşma oranları

Eğitim kademelerine göre bakıldığında, 2024-2025 eğitim öğretim yılında net okullaşma oranları okul öncesinde 5 yaşta yüzde 82,53, ilkokulda yüzde 95,43, ortaokulda yüzde 89,09, ortaöğretimde yüzde 82,85 olarak gerçekleşti.

Yükseköğretime kayıtlı öğrencileri de dikkate alarak hesaplanan ortaöğretimde düzeltilmiş net okullaşma oranı ise yüzde 87,88 olarak kayıtlara geçti.

"Veriler, eğitime erişimin sosyoekonomik koşullardan bağımsız olarak desteklendiğini gösteriyor"

MEB'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"2024-2025 eğitim öğretim yılında 344 bin 770 öğrencinin burs imkanlarından yararlanması, 281 bin 517 öğrencinin taşımalı eğitim kapsamında okullarına erişiminin sağlanması ve 2 bin 948 pansiyonda yaklaşık yarım milyon kapasiteyle öğrencilere barınma hizmeti sunulması, Milli Eğitim Bakanlığının eğitimde kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik uygulamalarının somut göstergeleri arasında yer aldı. Bu veriler, eğitime erişimin sosyoekonomik koşullardan bağımsız olarak desteklendiğini ve öğrencilerin bütüncül biçimde desteklendiğini gösteriyor.

Eğitime erişimi destekleyen bu göstergeler, kaliteyi artırmaya yönelik politikaların tamamlayıcı ve bütünleyici unsurlarını oluşturuyor. Bu çerçevede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile başlatılan köklü reform süreci doğrultusunda 'EBA', 'MEBİ' ve 'OGM Materyal' gibi dijital platformlar üzerinden zenginleştirilen öğretim süreçleri, söz konusu göstergelere somut şekilde yansıyan eğitim yatırımları ve öğrenci destek hizmetleriyle bütüncül biçimde destekleniyor. Böylelikle göstergeler, yalnızca sayısal veriler olmanın ötesine geçerek eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren ve kaliteyi artıran politikaların somut karşılıklarını ortaya koyuyor."











