Bakü Türk Anadolu Lisesi açıldı: 'Türkiye ile tüm kademeler üzerinde iş birliğimiz var'

12:39 23/09/2025, Tuesday
G: 23/09/2025, Tuesday
Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Azerbaycan'da Bakü Türk Anadolu Lisesinin yeni yerleşkesi törenle açıldı. Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev açılış konuşmasında, Türkiye ile eğitim alanında tüm kademelerde işbirliği içinde olduklarını açıkladı.

Azerbaycan'da Bakü Türk Anadolu Lisesinin yeni yerleşkesi törenle açıldı.

Başkent Bakü'deki açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycanlı milletvekilleri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Kardeşlik iklimini gelecek kuşaklara aksettirecek önemli bir adım"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, törende yaptığı konuşmada, eğitimin dostluk ilişkilerini geliştirmek açısından önemli olduğunu söyledi.

Tekin, eğitimle dostluk bağlarını gelecek kuşaklara aktaracak değerler silsilesinin oluşturulabileceğini belirterek
, "Açılışını yaptığımız okul, kardeşlik iklimini gelecek kuşaklara aksettirecek önemli bir adımdır"
dedi.
Sosyal medya, yapay zeka uygulamaları ve gelişen iletişim ağının dostluk ilişkilerini kısmen dejenere ettiğine dikkati çeken Tekin,
"Yapmamız gerek şey, sahip olduğumuz mirası gelecek kuşaklara aksettirmektir"
ifadesini kullandı.
Türkiye ile Azerbaycan'ın güçlü mirasa sahip olduğunu dile getiren Tekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
"Azerbaycan'ın kederi bizim kederimiz, sevinci bizim sevincimiz"
sözleriyle başlayan dostluğun, bugün iki ülkenin liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından sürdürüldüğünü söyledi.
Açılışı yapılan okulun iki ülke ilişkilerine önemli katkı sunacağını vurgulayan Tekin,
"Eğitim, dünyada çok farklı bir noktaya taşımış durumda. Bu dönüşümleri yakalamak, ıskalamamak için iki ülkenin eğitimde elde ettiği kazanımları ve geldiği noktayı paylaşmak önemlidir. Eğitimdeki kazanımlarımızı kardeş Azerbaycan'la paylaşmak, Azerbaycan'ın birikimlerini ülkemize yansıtmak durumundayız"
şeklinde konuştu.
Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Amrullayev

"İstanbul'da da Azerbaycan okulu açacağız"

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Amrullayev de Türkiye ile Azerbaycan arasında asırlardır süren dostluk ve kardeşliğin gelecek nesillerce korunması ve daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Amrullayev, iki ülke arasındaki eğitim işbirliğinin örnek nitelikte olduğunu belirterek,
"Türkiye'de eğitim alan Azerbaycanlılar, ülkenin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Açılışını yaptığımız okul, ülkemizin eğitim hayatına katma değer sağlayacaktır. İstanbul'da da Azerbaycan okulu açacağız. İlk kez yurt dışında okul açmış olacağız. Bu da iki ülkenin eğitim sistemleri arasındaki dostluğu biraz daha pekiştirecektir.
Türkiye heyeti ile Karabağ'a yola çıkacağız. Füzuli'de, Ağdam'da, Şuşa'da, Hankendi'de son yıllar içinde yapılan işlerle tanışacağız. Aynı zamanda, mesleki eğitim alanında anlaşma imzalanacak. Bu da Azerbaycan'da iki mesleki eğitim kurumunun Türkiye ile birlikte yönetilmesi ve bu kurumları bitirenlerin diplomalarının Türkiye'de tanınması ile hatırlanacak"
dedi.


