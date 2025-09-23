Bakü Türk Anadolu Lisesi açıldı: 'Türkiye ile tüm kademeler üzerinde iş birliğimiz var'

Azerbaycan'da Bakü Türk Anadolu Lisesinin yeni yerleşkesi törenle açıldı. Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev açılış konuşmasında, Türkiye ile eğitim alanında tüm kademelerde işbirliği içinde olduklarını açıkladı.
Başkent Bakü'deki açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycanlı milletvekilleri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
"Kardeşlik iklimini gelecek kuşaklara aksettirecek önemli bir adım"
Milli Eğitim Bakanı Tekin, törende yaptığı konuşmada, eğitimin dostluk ilişkilerini geliştirmek açısından önemli olduğunu söyledi.
"İstanbul'da da Azerbaycan okulu açacağız"
Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Amrullayev de Türkiye ile Azerbaycan arasında asırlardır süren dostluk ve kardeşliğin gelecek nesillerce korunması ve daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.