Ekonomi Altının kilogramı 256 bin 500 liraya yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının kilogramı 256 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin 500 liraya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 233 milyon lira oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 233 milyon lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 254 bin 400 lira, en yüksek 256 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artışla 256 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 226 milyon 760 bin 619,85 lira, işlem miktarı ise 874,08 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 233 milyon 431 bin 182,30 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Yapı Kredi Bankası ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

  • Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
  • STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  • Önceki Kapanış 253.000,00 1.343,70
  • En Düşük 254.400,00 1.379,90
  • En Yüksek 256.500,00 1.385,70
  • Kapanış 256.500,00 1.383,00
  • Ağırlıklı Ortalama 255.479,51 1.381,35
  • Toplam İşlem Hacmi (TL) 226.760.619,85
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg) 874,08
  • Toplam İşlem Adedi 33

Hazine alacakları 18,7 milyar lira
EKONOMİ
Hazine alacakları 18,7 milyar lira

Gram altın günü 255,50 liradan tamamladı
EKONOMİ
Gram altın günü 255,50 liradan tamamladı

3 ayda 130 milyon TL gelir getirdi
EKONOMİ
3 ayda 130 milyon TL gelir getirdi
Afganistanı görüştüler

Afganistan'ı görüştüler

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.
ABD, İranı suçlayamaz!

ABD, İran'ı suçlayamaz!

​İran, ABD'nin casus uçağını vurdu: Şimdi ne olacak?
68 bin kişi oy kullanamayacak

68 bin kişi oy kullanamayacak

​Pazar günü seçmen listelerindeki bu nota dikkat.
Kararlılığın <br>adı olacak

Kararlılığın
adı olacak

​Yavuz sondaj gemisi Doğu Akdeniz'e uğurlandı.
Kontenjan sayısı belli oldu

Kontenjan sayısı belli oldu

​YÖK öğretmenlik kontenjanının yüzde 10 düşürüldüğünü açıkladı.
Valiye hakaret<br>Cumhurbaşkanı'na hakarettir

Valiye hakaret
Cumhurbaşkanı'na hakarettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçelievler'de konuştu.
İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da yakalandı

​Gri kategoride her yerde aranıyordu.
Anketlerde manipülasyon var

Anketlerde manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 23 Haziran mesajı.
Asla izin vermeyeceğiz

Asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın mensupları ile buluştu.
17 sanığa 141 kez<br>ağırlaştırılmış müebbet

17 sanığa 141 kez
ağırlaştırılmış müebbet

Genelkurmay çatı davasında ceza yağdı.
Şile'de<br>korkutan hortum

Şile'de
korkutan hortum

Sabah saatlerinde denizde bir anda ortaya çıktı.
19 ile yeni uyarı

19 ile yeni uyarı

​Meteorolojiden yeni yağış uyarısı yapıldı.
Akıl almaz iş listesi

Akıl almaz iş listesi

​CHP'li belediyelerde zulüm 2 ay geçmeden başladı.
Hak ettikleri<br>cezayı aldılar

Hak ettikleri
cezayı aldılar

​Bakan Gül'den çatı davası kararına ilişkin açıklama.
İşçi memur<br>omuz omuza

İşçi memur
omuz omuza

​'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne memurlar da katılıyor.
7 bina boşaltıldı

7 bina boşaltıldı

Kocaeli'de çökme nedeniyle 23 hane tahliye edildi.
Şimdi siz düşünün

Şimdi siz düşünün

​Doğu Akdeniz'deki kuşatmaya karşı Maraş'ın açılmasına karar verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.