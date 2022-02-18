Altının ons fiyatı 1900 doları test etti 1900 doları test eden altının ons fiyatı Ukrayna'da sıcak çatışma beklentisinin azalmasıyla 1.893 dolara çekildi. Bu arada Citi, son yayımladığı değerlendirmede Fed'in faiz artırımlarına başlamasıyla altındaki yükselişin tersine dönmesini beklediğini bildirdi

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