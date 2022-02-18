Ekonomi Altının ons fiyatı 1900 doları test etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının ons fiyatı 1900 doları test etti

1900 doları test eden altının ons fiyatı Ukrayna'da sıcak çatışma beklentisinin azalmasıyla 1.893 dolara çekildi. Bu arada Citi, son yayımladığı değerlendirmede Fed'in faiz artırımlarına başlamasıyla altındaki yükselişin tersine dönmesini beklediğini bildirdi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altının ons fiyatı 1900 doları test etti
Foto/arşiv

Ukrayna merkezli gerilim sebebiyle altının ons fiyatı sabaha karşı 1900 doların üzerini test etti. Ancak ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının haftaya görüşeceğinin açıklanması şimdilik sıcak çatışma beklentilerinin azalmasına yol açtı.

Buna paralel bir şekilde altının ons fiyatı 1.892 dolara çekildi.

İLK ÇEYREK SONRASI DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Altının 1900 doları test etmesini değerlendiren Citi, Fed'in faiz artırımlarına başlamasının altındaki bu yukarı hareketi ikinci çeyrek itibarıyla tersine çevirebileceğini bildirdi.

Banka, 2022 yılı için ortalama altın fiyatını 1805 dolar olarak açıkladı.

İlk çeyrekte ortalama fiyatın 1875 dolar olacağını tahmin eden Citi, ikinci çeyrekte ortalama fiyatın 1815 dolar, üçüncü çeyrekte 1775 dolar ve son çeyrekte 1750 dolar seviyesine gerilemesini bekliyor.

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