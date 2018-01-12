Altının yükselişi sürüyor

12 Ocak 2018 çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşların da haftanın son iş gününden itibaren sürekli bu konuda merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar bireyler 12 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor.



Altın beşinci haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,326.68 dolara yükseldi. Peki 12 Ocak Cuma günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

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Gram altın 161,55 liradan alınırken, 161,58 liradan satılıyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.084,18 lira. Yarım altın da 516,71 liradan alınıp, 529,63 liraya satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 258,36 liradan alınırken, 264,82 liradan satışa çıktı.

12 OCAK CUMA ALTIN FİYATLARI

Altın Fiyatları Alış Satış Gram 161,55 161,58 Cumhuriyet 1,068,04 1.084,18 22 Ayar Bilezik 147,00 147,70 Lira Ziynet 1.030,72 1.063,72 Yarım Ziynet 516,71 529,63 Çeyrek Ziynet 258,36 264,82

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