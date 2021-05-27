Ekonomi Amasyada araba fiyatına kurbanlıklar satışta
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Amasya'da araba fiyatına kurbanlıklar satışta

Amasya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Araba fiyatına denk gelen kurbanlık fiyatları dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Amasyada araba fiyatına kurbanlıklar satışta - Amasya haberleri
Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıktı.

Türkiye’nin en önemli kırmızı et merkezlerinin başında gelen Amasya’nın Suluova ilçesinde kurbanlık telaşı bu yıl erken başladı. Amasyalı besici Hüseyin Yurtsever pandemi dolayısıyla fiyatların geçen seneye oranla arttığını ama kesimi kendilerinin yaparak vatandaşların cebine katkı sağlayıp bunu yansıtmamaya çalıştıklarını belirtti.

Amasya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı.
İHA
Amasya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı.

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"Araba fiyatına da hayvanlarımız var"

40 yıldır besicilik yaptığını ifade eden Yurtsever, "Besicilik mesleği bizde babadan gelen bir meslek. Çocukluğumuzdan beri hayvanların içerisinde büyüdük. Hayvan alım satımı yapıyoruz. Yem ve saman fiyatlarının artması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fark var. 80 liraya aldığımız yem şuan 130 lira et fiyatlarında da korona dolayısıyla artış oldu. Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya sattığımı büyük hayvanımız bu yıl 10 bin lira 11 liraya veriyoruz. Ahırımızda 400 kilo hayvan da var 800 kilo hayvan da var. Yani 10 bin liraya hayvanlarımız var, bir araba fiyatına da hayvanlarımız var" ifadelerini kullandı.

Amasya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı.
İHA
Amasya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı.

Devletin koronavirüs dolaysıyla vatandaşlara esnafları desteklerinin olduğunu, kendilerinin de buna katkı sağlamak amacıyla mezbaha kurarak kesim ücretini vatandaşlara yansıtmadıklarını ve bu paranın vatandaşların cebinde kalacağını dile getiren Yurtsever, şunları söyledi:

  • "Mezbaha kurduk 'vatandaşların cebinden artı ücret çıkmasın' diye kesimini de biz yapacağız, gerekirse pay yapacağız katkıda bulunacağız."

Araba fiyatına denk gelen kurbanlık fiyatları dikkat çekti.
İHA
Araba fiyatına denk gelen kurbanlık fiyatları dikkat çekti.

'Amasya ve Suluova kırmızı ette bir numara' diyebilirim

Amasya’nın ve Suluova etinin Türkiye de bir numara olduğunu söyleyen Yurtsever, "Bizler Suluovalı besiciler iddialıyız. Büyük şehirlere büyükbaş hayvan görüyoruz. Vatandaşlar Suluova ve Amasya deyince rağbet gösteriyor. Bu yıllardır böyle. Büyük şehirdeki insanlar 'Amasya deyince önce elma sonra kırmızı etin başkenti Amasya ve Suluova' diyor" şeklinde konuştu.

Araba fiyatına denk gelen kurbanlık fiyatları dikkat çekti.
İHA
Araba fiyatına denk gelen kurbanlık fiyatları dikkat çekti.

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