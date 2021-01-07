Amerika'daki olayları doları etkiler mi: Dolar ne kadar oldu?
ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Trump'ın taraftarları polis barikatlarını aşarak kongre binasını işgal etti. Seçilmiş olan Başkan Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binasında güvenlik saatler sonra sağlandı. Olaylarda şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybederken 14 kişinin de yaralandığı açıklandı. Dünya basını yaşanan olayları manşetlerine taşıdı. ABD, karışık günlerini yaşarken akıllara ''Dolar ne olacak?'' sorusu geldi. Ekonomist Prof. Dr. Alkin, yaşananlar sonrası dolar kurunun olabilecek senaryolarını derledi.
ABD dün mevcut Başkan Donald Trump’ın destekçileri kongreyi bastı. Yaşanan olaylar sonrası dolar kurunun vereceği tepki merak edilirken ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ABD’de yaşananlar sonrası dolar ne gibi durumun söz konusu olabileceğini sıraladı.
Prof. Dr. Emre Alkin ABD yaşananlar sonrası kendi adını taşıyan sitesinden ekonomik beklentileri paylaştı. Yazısında ABD’de yaşanan olaylara rağmen herkesin yine dolar kurunu merak ettiğini ifade eden Emre Alkin, “Dün yaşananlar hafızalarımıza yeni bir Amerikan Tecrübesi olarak kazınacak. Sabaha karşı gelen mesajları görünce, hem şaşırdım hem güldüm. Herkes Doları soruyordu çünkü” diye yazdı.
Kendisine sorulan dolar kuru ne olur sorusuna "Merak etmeyin her şey normale döner" diye cevap yazdığını açıklayan Emre Alkin yazısının devamında Türkiye ve dünyada yaşanan son olaylar sonrası dolar kuru beklentilerini yazdı.
Yaşanan olaylar sonrası Türkiye'deki piyasaların yönünün değişmeyeceğini öne süren Alkin yazısında “ Ekonomi Yönetimindeki değişiklikten sonra Dolara karşı talebin yavaşladığı ancak, henüz tam olarak durmadığı gözüküyor. Dolar/TL gevşediği zaman kurumlar, yükselmeye başladığı zaman da bireyler alıyor. Yani bir taraf borcunu ve ödemesini düşük maliyetle kapatmaya çalışırken, diğer taraf "galiba tekrar yükseliyor" korkusuyla koşa koşa döviz alıyor” ifadelerine yer verdi.
Yazısının sonunda dolar kuru ile ilgili beklentilerini özetleyen tecrübeli ekonomist dolar kurunun Türk Lirası karşısında değer kazanması için yapılması gerekenler hakkında şunları yazdı
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“TL'de istikrarı sağlamak, enflasyonu düşürmek ve faizleri makul seviyelere indirmek dış politika ve iç politikada yeni bir tasarımın ortaya çıkarılmasıyla gerçekleşecek. Ekonomi Yönetiminin elindeki enstrümanlarla arzu edilen sonucu ortaya çıkarmak mümkün gözükmüyor desem yanlış olmaz.”
TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA DEĞERLENMEYE DEVAM EDİYOR
ABD’ de yaşanan olaylar sonrası dolar kuru yeniden 7.30 TL seviyesinin atına indi. Dolar kuru dün en son 2020 Ağustos ayında gördüğü 7.27 TL seviyesine kadar düşerken beraberinde gelen alımlarla yeninden 7.30 TL’nin üzerine çıkmıştı. Türk Lirası dolar karşısında dün ABD’de gerçekleşen kongre baskınından sonra yeniden değerlenmeye başladı. Dolar kuru şu sıralarda yeninden 7.27 TL seviyelerine geriledi.