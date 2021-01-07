Amerika'daki olayları doları etkiler mi: Dolar ne kadar oldu?

ABD dün mevcut Başkan Donald Trump’ın destekçileri kongreyi bastı. Yaşanan olaylar sonrası dolar kurunun vereceği tepki merak edilirken ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ABD’de yaşananlar sonrası dolar ne gibi durumun söz konusu olabileceğini sıraladı.

Prof. Dr. Emre Alkin ABD yaşananlar sonrası kendi adını taşıyan sitesinden ekonomik beklentileri paylaştı. Yazısında ABD’de yaşanan olaylara rağmen herkesin yine dolar kurunu merak ettiğini ifade eden Emre Alkin, “Dün yaşananlar hafızalarımıza yeni bir Amerikan Tecrübesi olarak kazınacak. Sabaha karşı gelen mesajları görünce, hem şaşırdım hem güldüm. Herkes Doları soruyordu çünkü” diye yazdı.

OYNAT 00:38 ABD Kongre binasına giren Trump yanlısı göstericinin vurulma anı kamerada ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken, Trump yanlısı bir göstericinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

PİYASALARIN YÖNÜ DEĞİŞMEYECEK!

Kendisine sorulan dolar kuru ne olur sorusuna "Merak etmeyin her şey normale döner" diye cevap yazdığını açıklayan Emre Alkin yazısının devamında Türkiye ve dünyada yaşanan son olaylar sonrası dolar kuru beklentilerini yazdı.

Yaşanan olaylar sonrası Türkiye'deki piyasaların yönünün değişmeyeceğini öne süren Alkin yazısında “ Ekonomi Yönetimindeki değişiklikten sonra Dolara karşı talebin yavaşladığı ancak, henüz tam olarak durmadığı gözüküyor. Dolar/TL gevşediği zaman kurumlar, yükselmeye başladığı zaman da bireyler alıyor. Yani bir taraf borcunu ve ödemesini düşük maliyetle kapatmaya çalışırken, diğer taraf "galiba tekrar yükseliyor" korkusuyla koşa koşa döviz alıyor” ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAF 16 Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için bir araya gelen göstericiler, Trump'ın konuşmasının ardından Kongre Binası'na yürüyüş düzenledi. Trump'ın seçimlerin çalındığı ve yolsuzluk karıştırıldığı iddiasını destekleyen ve kendilerini “vatansever” olarak tanımlayan göstericiler, Kongre'de Joe Biden'ın başkanlığının onaylanması için oy kullanımı sürerken bina önünde polisle çatıştı. Olayların artması üzerine Biden'ın oylaması durdurulurken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Gallagher yaptığı açıklamada, “Lütfen evinize dönü. Bu iş bitti” dedi. Bazı noktalarda polis barikatını aşan göstericiler, kongre binasına girdi. İlk alınan bilgilere göre bu esnada bir kadının göğsünden vurularak ağır yaralandığı bilgisi verildi. Dört bir yandan kuşatma altına alınan Kongre Binası'nın içindeki vatandaşlara camlardan ve kapılardan uzak durması talimatı verilirken, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis, Kongre Binası'nda toplanan kalabalığın dağıtmak için gaz bombası ile müdahale etti. Bazı göstericilerin ise atılan göz yaşartıcı bombalardan dolayı yaralandığı belirtildi. Olaylar devam ederken, ilk olarak sosyal medya hesabı üzerinden ve hemen ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Başkan Trump, göstericilerin evlerine dönmesi çağrısında bulundu. Sakinlik çağrısında bulunan Başkan Trump, “Sizler haklısınız ama barış içinde evinize dönün” ifadelerini kullandı. ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'ın Kongre Binası'nda çıkan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, Kongre Binası'nda patlak veren şiddet olaylarını demokrasiye saldırı olarak nitelendirdi. Biden, Bu saatte, demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Özgürlük kalesine, Kongre Binası'na bir saldırı. Halkın temsilcilerine, Capitol Hill polisine ve onları korumaya yemin edenlere bir saldırı. Ve Cumhuriyetimizin kalbinde çalışan kamu görevlilerine. Çok açık konuşayım. Kongre Binası'ndaki kaos sahneleri gerçek bir ABD'yi yansıtmıyor. Gördüklerimiz kendini kanunsuzluğa adamış aşırılık yanlıları. Bu muhalefet değil. Bu bir düzensizlik. Bu kaos. Bu fitne. Ve şimdi sona ermeli dedi. Federal güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba bulduğu belirtildi. Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu aktardı. Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için imha ettiklerini belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı'nın boşaltıldığını ifade etti. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası'na giren protestocuların dışarı çıkarılarak Kongre'nin protestoculardan temizlendiği ifade edildi. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre, Demokrat parti adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock'ın Senato seçimlerini kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato'da tam kontrol sağladı. ABD'de son zamanların en hareketli gecesi: Kongre binası basıldı ABD Başkanı Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı bastı. Polis giriş ve çıkışlara kapattı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DOLAR KURU NASIL DÜŞER?

Yazısının sonunda dolar kuru ile ilgili beklentilerini özetleyen tecrübeli ekonomist dolar kurunun Türk Lirası karşısında değer kazanması için yapılması gerekenler hakkında şunları yazdı

REKLAM

“TL'de istikrarı sağlamak, enflasyonu düşürmek ve faizleri makul seviyelere indirmek dış politika ve iç politikada yeni bir tasarımın ortaya çıkarılmasıyla gerçekleşecek. Ekonomi Yönetiminin elindeki enstrümanlarla arzu edilen sonucu ortaya çıkarmak mümkün gözükmüyor desem yanlış olmaz.”

DÜNYA Trump dönemi nasıl başladı nasıl bitti: Bu fotoğraflar sosyal medyada viral oldu

TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA DEĞERLENMEYE DEVAM EDİYOR

ABD’ de yaşanan olaylar sonrası dolar kuru yeniden 7.30 TL seviyesinin atına indi. Dolar kuru dün en son 2020 Ağustos ayında gördüğü 7.27 TL seviyesine kadar düşerken beraberinde gelen alımlarla yeninden 7.30 TL’nin üzerine çıkmıştı. Türk Lirası dolar karşısında dün ABD’de gerçekleşen kongre baskınından sonra yeniden değerlenmeye başladı. Dolar kuru şu sıralarda yeninden 7.27 TL seviyelerine geriledi.

DÜNYA ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı

DÜNYA ABD Başkan Yardımcısı Pence Trump'ı reddetti: ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı

DÜNYA ABD Başkanı Trump: Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim