Anadolu’nun ‘su hafızası’ kayıt altında

Türkiye'nin su kaynaklarının görsel, kültürel, tarihi ve teknik boyutlarıyla ele alındığı Türkiye Su Atlası kamuoyuna tanıtıldı. Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu eser, ülkemizin su hafızasını kayıt altına alan; geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran stratejik bir çalışmadır" dedi. Türkiye'nin 25 havzasında yer alan yerüstü su kaynaklarını kapsamlı biçimde ele aldıklarını ifade eden Yumaklı, atlasın yaklaşık 25 bin kilometrelik alanda gerçekleştirilen çalışmalar, coğrafi tabanlı haritalar, İHA görüntüleri ve detaylı analizlerle hazırlandığını belirtti.

KURAKÇIL PEYZAJ İLE YÜZDE 80 TASARRUF

Konuşmasında kurakçıl peyzaj uygulamalarına da değinen Yumaklı, geleneksel peyzaj anlayışının yüksek su tüketimi nedeniyle sürdürülebilirliğinin giderek zorlaştığını belirtti. Yumaklı, iklim koşullarına uyumlu peyzaj uygulamalarının önem kazandığını söyledi. Kurakçıl peyzajın kuraklığa dayanıklı bitki türlerini merkeze alan, suyun verimli kullanımını esas alan ve ekosistem dengesini gözeten bir planlama anlayışı olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu dönüşüm sayesinde yüzde 80'e varan su tasarrufu sağlanırken, bakım ve enerji maliyetlerinde de önemli ölçüde azalma mümkün olmaktadır" dedi.

HER BÖLGEYE ÖZGÜ PROJE

Yumaklı, hedeflerinin karbon tutulmasını artıran, kentsel ısı adası etkisini azaltan, yerel ve doğal türleri yaygınlaştıran ve su döngüsünü destekleyen alanlar oluşturmak olduğunu vurguladı. Program kapsamında gerçekleştirilecek çalıştaylarda Türkiye'nin sekiz ekolojik bölgesine özgü kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin değerlendirileceğini ifade eden Yumaklı, her bölgenin iklimine, toprağına ve doğal yapısına uygun bitki varlığını korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını aktardı.





1 METREKARE ÇİMİN BEDELİ BİR AĞACIN YILLIK SUYU

Çim alanların su tüketimine ilişkin çarpıcı bir örnek paylaşan Yumaklı, "1 metrekarelik çim alanı yaklaşık 20 gün sulamak için kullanılan su, bir kayısı ağacının bir yıllık su ihtiyacına denk gelmektedir" diye konuştu. Kurakçıl peyzajın yanlış anlaşılmaması gerektiğini ifade eden Yumaklı, "Kurakçıl peyzaj, bitkisiz peyzaj değildir. Tam tersine; doğayla uyumlu, yaşayan, nefes alan, yerel türleri öne çıkaran ve suyu verimli kullanan alanlar oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır" değerlendirmesinde bulundu.



