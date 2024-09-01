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Ekonomi

ANKA III'te heyecanlandıran gelişme: İlk mühimmatlı uçuşunu gerçekleştirdi

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün ilk mühimmatlı uçuşunu tamamladığını duyurdu.

Halil Akkoç
15:39 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 16:29 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
ANKA III
ANKA III

TUSAŞ sosyal medya hesabı üzerinden, ANKA III'ün ilk mühimmatlı uçuşuna ait görüntüleri paylaştı.


TUSAŞ tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Tam bağımsız Türkiye yolunda gücümüzün ve kararlılığımızın eseri ANKA III, birbiri ardına kaydettiği başarılarla heyecan ve gurur veriyor.
Savunma sanayimiz, yerli ve milli teknolojimizin gücüyle, yarınlara hızla ilerliyor.
Vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığımızın bekası için, iz bırakmaya devam."


#ANKA III
#TUSAŞ
#Mühimmat
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