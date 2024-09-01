ANKA III'te heyecanlandıran gelişme: İlk mühimmatlı uçuşunu gerçekleştirdi

Bir uçak düşünün ki devasa bir büyüklüğe sahip ancak radar tarafından görünmüyor. Peki bu nasıl oluyor? Gelin bakalım. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 derin darbe uçağı, yaptığı test uçuşunda iniş takımlarını başarıyla kapattı. İniş takımı ve gövde içi silah istasyonu özellikle bu tarz hayalet uçaklar için hayati önem arz ediyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine 'Yerli hayalet' ANKA-3'ü aldı.