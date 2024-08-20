ANKA III'ten bir başarı daha: İniş takımları havada kapatıldı! Vatanımızın güvenliği için gün sayıyor

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın. 28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren ANKA III, iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı." denildi.

Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın! ✈️ 28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren #ANKA III, iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. 💪🏻 Bu gurur verici adım, ANKA III'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladı… pic.twitter.com/3pKT47Jpxu

Açıklamada, "Bu gurur verici adım, ANKA III'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladı ve ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı. ANKA III, gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla gökyüzünde yükselmeye hazırlanırken, Türkiye'nin savunma sanayisinde fark yaratacak. Her geçen gün daha da güçlenen ANKA III, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor." ifadeleri kullanıldı.