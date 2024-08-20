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Ekonomi

ANKA III'ten bir başarı daha: İniş takımları havada kapatıldı! Vatanımızın güvenliği için gün sayıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA III, bir ilke daha imza attı. Yerli ve milli imkanlar dahilinde geliştirilen insansız hava aracı (İHA), uçuş esnasında iniş takımlarını havada kapatarak bir ilki gerçekleştirdi.

Halil Akkoç
08:04 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 08:07 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
ANKA 3
ANKA 3

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın. 28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren ANKA III, iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı." denildi.

Açıklamada, "Bu gurur verici adım, ANKA III'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladı ve ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı. ANKA III, gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla gökyüzünde yükselmeye hazırlanırken, Türkiye'nin savunma sanayisinde fark yaratacak. Her geçen gün daha da güçlenen ANKA III, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor." ifadeleri kullanıldı.

#ANKA 3
#TUSAŞ
#İHA
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