Ankara-İstanbul arası 30 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, demir yollarında hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artırmak amacıyla sipariş edilen 12 yeni yüksek hızlı tren (YHT) setinden 2'sinin teslim alındığını bildirdi. Testlerin ardından bu setleri Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve açıldığında Ankara-Sivas hatlarında hizmete vereceklerini söyleyen Turhan, "Ardından Ankara-İstanbul-Ankara hattında ekspres YHT'leri işletmeye başlayacağız. Böylelikle Ankara-İstanbul seyir süresini 30 dakika kısaltacağız" dedi. TCDD Taşımacılık AŞ Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'nda konuşan Turhan, yolcu taşımacılığında hizmet kalitesini artırmak ve yolcuların hayatını kolaylaştırmak amacıyla iletişim ve bilişim teknolojisinden daha fazla yararlanmak için e-bilet, WhatsApp hattı uygulaması gibi önemli çalışmaların hayata geçirdiğini ifade etti.

DEMİR YOLLARINA 1,5 MİLYAR $'LIK YATIRIM

Ülkede 2003'ten sonra yeniden hükümet politikası haline gelen demir yollarına her yıl ortalama 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmaya başlandığına işaret eden Bakan Turhan, bu sayede 1213 kilometresi YHT hattı olmak üzere toplamda 1844 kilometre yeni demir yolu hattı inşa edildiğini aktardı. Cahit Turhan, sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesiyle YHT ve hızlı tren ağının yaygınlaştırılması, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması, yerli ve milli demir yolu sanayinin geliştirilmesi faaliyetlerinin öncelik verilen temel politikalar arasında yer aldığını anlattı.