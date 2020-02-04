Ekonomi Ankara-İstanbul arası 30 dakika kısalacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara-İstanbul arası 30 dakika kısalacak

Sipariş edilen 12 yeni YHT setinden 2'sinin teslim alındığını söyleyen Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Ankara-İstanbul-Ankara hattında ekspres YHT'leri işletmeye başlayacağız. Böylelikle Ankara-İstanbul seyir süresini 30 dakika kısaltacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamuran Yazıcı - Cahit Turhan
Kamuran Yazıcı - Cahit Turhan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, demir yollarında hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artırmak amacıyla sipariş edilen 12 yeni yüksek hızlı tren (YHT) setinden 2'sinin teslim alındığını bildirdi. Testlerin ardından bu setleri Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve açıldığında Ankara-Sivas hatlarında hizmete vereceklerini söyleyen Turhan, "Ardından Ankara-İstanbul-Ankara hattında ekspres YHT'leri işletmeye başlayacağız. Böylelikle Ankara-İstanbul seyir süresini 30 dakika kısaltacağız" dedi. TCDD Taşımacılık AŞ Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'nda konuşan Turhan, yolcu taşımacılığında hizmet kalitesini artırmak ve yolcuların hayatını kolaylaştırmak amacıyla iletişim ve bilişim teknolojisinden daha fazla yararlanmak için e-bilet, WhatsApp hattı uygulaması gibi önemli çalışmaların hayata geçirdiğini ifade etti.

DEMİR YOLLARINA 1,5 MİLYAR $'LIK YATIRIM

  • Ülkede 2003'ten sonra yeniden hükümet politikası haline gelen demir yollarına her yıl ortalama 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmaya başlandığına işaret eden Bakan Turhan, bu sayede 1213 kilometresi YHT hattı olmak üzere toplamda 1844 kilometre yeni demir yolu hattı inşa edildiğini aktardı. Cahit Turhan, sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesiyle YHT ve hızlı tren ağının yaygınlaştırılması, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması, yerli ve milli demir yolu sanayinin geliştirilmesi faaliyetlerinin öncelik verilen temel politikalar arasında yer aldığını anlattı.

İstanbul Havalimanı'na tam not
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı'na tam not
54 hedef yerle bir

54 hedef yerle bir

​Esed rejimi askerlerimizi hedef aldı, bedelini ağır ödedi.
Türkiye saldırılara meşru karşılık verdi

Türkiye saldırılara meşru karşılık verdi

​ABD, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı.
Artık yargıya hesap verecek

Artık yargıya hesap verecek

​İSMEK'teki kadınları sözlü taciz eden Şişli hakkında suç duyurusu.
Önümüzü kesmeyin

Önümüzü kesmeyin

​Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacak.
CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

​Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalı görmezden geldiler.
Katil Emir

Katil Emir

BAE suikast timi Yemen'de 200 kişiyi öldürdü.

Kentyol CHP çiftliği olmuş

Kentyol CHP çiftliği olmuş

​CHP'li belediyede mevzuata aykırı ödemeler ve araç kiralamaları tespit edildi.
Maske bitti fiyatlar uçtu

Maske bitti fiyatlar uçtu

​Çin, Türkiye'ye ihraç ettiği maskeleri geri satın aldı.
Barış değil ilhak planı

Barış değil ilhak planı

Filistinli kardeşlerimizin onurunu savunmaktan geri durmayacağız.
Otomotivde<br>elektrik devrimi

Otomotivde
elektrik devrimi

​Z Raporu'nun şubat sayısı bayilerde yerini aldı.
AB'den<br>Schengen fırsatçılığı

AB'den
Schengen fırsatçılığı

​AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı.
Bulut bilişimde<br>dev etkinlik

Bulut bilişimde
dev etkinlik

​15 ülkeden 2 bin katılımcı İstanbul'a geliyor.
Benzin zammı iptal edildi

Benzin zammı iptal edildi

Bu gece yarısından itibaren yansıtılacak 8 kuruşluk zam iptal oldu.
Cumhurbaşkanı'ndan<br> yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı'ndan
yerli otomobil açıklaması

​Erdoğan: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

"​76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir."
Balkanlar'dan kar geliyor

Balkanlar'dan kar geliyor

Sıcaklıklar yurt genelinde 10-15 derece azalacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.