Ankara-Sivas hızlı tren hattında geri sayım başladı: Yol 2 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının açılış tarihini duyurdu. 26 Nisan tarihinde açılacak olan proje ile birlikte Ankara'dan Sivas'a seyahat 2 saate düşecek. Ayrıca Ankara- İzmir hızlı tren hattının da 2 buçuk yıl içinde tamamlanacağı ve seyahat süresinin 3 buçuk saate düşeceği belirtildi.