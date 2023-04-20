Ankara-Sivas hızlı tren hattında geri sayım başladı: Yol 2 saate düşecek

Ankara-Sivas arasında demir yoluyla 12 saat olan seyahat süresi 2 saate düşecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının açılış tarihini duyurdu. 26 Nisan tarihinde açılacak olan proje ile birlikte Ankara'dan Sivas'a seyahat 2 saate düşecek. Ayrıca Ankara- İzmir hızlı tren hattının da 2 buçuk yıl içinde tamamlanacağı ve seyahat süresinin 3 buçuk saate düşeceği belirtildi.
15 gün boyunca ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya hızlı tren hattının açılış töreninde müjdeli haberi verdi. Ankara-Sivas hızlı tren hattının tamamlanmasıyla birlikte, hattın tüm istasyonlardan geçecek olan yolcular 15 gün boyunca ücretsiz seyahat etme hakkına sahip olacak. Hızlı tren hattı Ankara'dan Sivas'a kadar 8 istasyondan geçiyor. Hattın rotası Ankara'dan Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni ve Yıldızeli üzerinden Sivas'a olacak.