Ekonomi Anonymous Elon Musk ile savaşmak için kendi kripto para birimini çıkardı
DÜNYA EKONOMİSİ

Anonymous Elon Musk ile savaşmak için kendi kripto para birimini çıkardı

Anonymous, Tesla CEO’su ve ünlü milyarder Elon Musk'a karşı çıkardığı kendi kripto para birimini tanıttı. Anonymous, sözde “Anon Inu” adlı kendi kripto para birimini duyurduğu yeni bir video yayınladı.

Haber Merkezi Diğer
​Anonymous Elon Musk ile savaşmak için kendi kripto para birimini çıkardı
Anonymous ve Elon Musk

Anonymous, “Anon Inu” adlı kendi kripto para birimini duyurduğu yeni bir video yayınladı.

  • "Kripto para birimlerinin daha yeni başladığına inanıyoruz. Bu nedenle Anon Inu tokenini, çeşitli yerleşik yardımcı programlara sahip yeni bir DeFi topluluk tokeni olarak yayınladık."

Anonymous’un Elon Musk’ı tehdit videosunda şunları ifade etti:

"Twitter’da paylaştığın gönderilerin yorumlarında görüldüğü üzere, kripto para piyasasıyla oynadığın oyunlar milyonlarca hayatı mahvetti. Milyonlarca yatırımcı hayatlarını düzeltmek için kripto para gelirlerine umut bağlamıştı. Çalınmış Güney Afrika topraklarında, ırksal pozitif ayrımcılığa uğradığın zümrüt madenlerinin ortasında doğduğun ve dünyadaki çalışan kesiminin çektiği sıkıntılar hakkında en ufak fikrin olmadığı için bu, senin asla anlayamayacağın bir şey. Ortamın en akıllısı olduğunu sanabilirsin, ama şimdi kendine denk bir rakip buldun. Biz Anonymous’uz. Biz bir orduyuz. Bizi bekleyin”

Elon Musk, henüz konuya yönelik bir paylaşımda bulunmadı.

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