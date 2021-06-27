Musk Türkiye'de yargılanabilir: Starlink uyduları için Elon Musk'a suç duyurusu

Google Killer takma adını kullanan bir Twitter kullanıcısı, paylaştığı görsellerle Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk hakkında suç duyurunda bulunduğunu açıkladı. Teknoloji sitesi Shift Delete'nin haberine göre; Suç duyurusu için hazırlanan dilekçede, Musk’ın Güney Afrika kökenli olduğu, ABD ve Kanada vatandaşlığına sahip olduğu ve Los Angeles’da yaşadığı belirtildi.

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Starlink projesi ihlallerle dolu

Starlink projesi ile sunulan internet hizmetlerinde uyduların dünyaya yakın olmasının, Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın keşif ve kullanılmasında devletlerin faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkında anlaşmanın 2. maddesini ihlal ettiği ve ABD Hava Kuvvetleri ile iş birliği içerisinde olunduğu iddia edildi.

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"Türk hava sahası ihlal ediliyor"

Musk hakkında suç duyurusunda bulunulduğu iddia edilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Ceza mevzuatı açısından herhangi bir askeri alan üzerinde drone uçurmak, görüntü almak bile büyük bir suç teşkil etmektedir. Elon Musk denilen şüphelinin Türk hava sahası üzerinde amaç ve mahiyetinin bilinmediği şekilde uydular uçurması, bu uyduların ileride doğabilecek bilgi sorunlarına yol açıp açmayacağı büyük bir muammadır"

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Starlink projesi nedir?

Starlink Musk'ın şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır.Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır. 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla SpaceX 122 uyduyu konuşlandırdı. Ayrıca yine bu aydan itibaren her iki haftada bir gerçekleştirilecek fırlatmalarda, fırlatma başına 60'tan fazla uydunun yerleştirilmesi planlanmaktadır. Toplamda ise 2020'lerin ortalarında 12.000 uydu konuşlandırılarak, ardından toplam uydu sayısının 42.000'e çıkarılması planlanmaktadır. İlk 12.000 uydunun üç yörünge üzerinde bulunması planmaktadır: üç yörüngenin ilki yerden 550 km. yükseklikte ve toplam 1.600 uydunun bulunduğu bir yörünge, ardından 1.550 km. irtifada yaklaşık 2.800 Ku- ve Ka-band spektrum uydularının bulunduğu başka ikinci bir yörünge ile 340 km. yükseklikte yaklaşık 7.500 V-band uydularının yerleştirilmesi şeklindedir. Uyduların ticari olarak kullanılmasına ise 2020 yılında başlanabileceği öngörülmektedir.

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OYNAT 00:50 Elon Musk'ın 'Starlink' adlı uyduları Bursalıları şaşkına çevirdi: Uzaylılar istila mı ediyor bizi? Bursa'nın İnegöl ilçesinde 21.30 ile 22.00 saatleri arasında gökyüzünde görülen ışıklı cisimler şaşkınlığa yol açtı. Vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülenen belirsiz cisimler, bir süre sonra gözden kayboldu. Sıralı ışıkların ne olduğuna anlam veremeyen vatandaşların kısa süreliğine yaşadığı şaşkınlık görüntülere de yansıdı.



Işıkların, dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketin uzaya gönderdiği Starlink adı verilen uydulara ait olduğu anlaşıldı. BiP'te paylaş

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Gerçekleştirilecek bu girişimle beraber olarak, binlerce uydunun 340 ila 1.550 km. arasındaki yörüngeye yerleştirilecek olmasının gökbilim üzerinde olası etkilerinin olabileceği ve uzun vadede uzay çöplüğü oluşacağı endişelerine yol açmıştır.

Uydu takımyıldızın tasarlanması, inşa edilmesi ve konuşlandırılması için on yıllık sürenin gerektiği, projenin toplam maliyetinin ise Mayıs 2018’de SpaceX’e 10 milyar ABD dolarına mâl olacağı tahmin ediliyordu. Ürünün geliştirilmesine 2015 yılında başlandı ve 2018 yılı Şubat ayında ilk iki prototip uydu test uçuşu ile denendi. İkinci test uyduları seti ve ilk büyük çaplı konuşlandırma ise 60 adet küçük uydu barındırıyordu ve bu uçuş 24 Mayıs 2019 (UTC) tarihinde gerçekleştirildi. Starlink araştırma, geliştirme, üretim ve yörünge kontrol operasyonlarının tamamı Redmond, Washington'da bulunan SpaceX uydu geliştirme tesislerinde yapılmaktadır.