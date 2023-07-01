Antalya'ya 6 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 5,5 milyonu geçti

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla kente 5 milyon 523 bin 624 turist geldi. Geçen yıla göre turist sayısında yüzde 29'luk artış yaşandı.

Türkiye'nin ve Antalya'nın en önemli pazarlarından biri olan Rusya, yılın 6 aylık döneminde kente en fazla turist gönderen ülke oldu. Bu süreçte 1 milyon 309 bin 267 Rus, Antalya'da tatil yapmayı tercih etti. Rus turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,24'lük artış gerçekleşti.

Rusları 1 milyon 191 bin 62 turist ile Almanlar takip etti. Alman turist sayısında da geçen yıla göre yüzde 22,96'lık artış oldu.





Antalya'da yeni rekor: 5 milyon turist sayısı geçildi Turizmin merkezi Antalya’da 2023 yılının verilerindeki yükseliş trendi tüm hızıyla devam ediyor. Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya’yı hava yoluyla 1 Ocak-24 Haziran tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 5 milyonu aştı. Antalya için önemli pazar haline gelen İngiltere de en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında 520 bin 569 kişi ile üçüncü oldu.