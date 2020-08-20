Apple'dan yeni rekor: Piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşan ilk Amerikan şirketi oldu

Teknoloji devi Apple, piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşan ilk Amerikan şirketi oldu.

2018'de piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan Apple böylece 2 yıl sonra yeni hedefini de gerçekleştirdi.

Apple'ın hisseleri 467,77 dolardan işlem gördü.

Aramco'yu geçti

Bugüne kadar 2 trilyon dolarlık piyasa değerine sadece Aralık ayında hisselerini halka arz eden Saudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco ulaşmıştı.

Aramco'nun bugünkü piyasa değeri ise 1,8 trilyon dolar.

Apple, Temmuz ayında Aramco'yu geride bırakarak dünyanın hisseleri piyasalarda işlem gören en değerli şirketi olmuştu.

Koronavirüs yaradı!

Koronavirüs krizinde perakende mağazalarını kapatmak zorunda kalan ve ABD'nin Çin ile olan diplomatik krizinde siyasi baskı altında kalan Apple'ın hisseleri, tüm bunlara rağmen salgın döneminde yüzde 50'den fazla değer kazandı.

PP Foresight'ın teknoloji analisti Paolo Pescatore, Apple'ın "kısa bir süre içinde etkileyici bir başarı" elde ettiğini söyledi.