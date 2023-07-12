Arabistan ve İngiltere ile ticari temas

Dün Ankara’da Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladığını duyuran Bolat, “Sayın Bakan ile ikili ticaret, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, akıllı kent teknolojileri ve Türk firmalarının Suudi Arabistan’daki faaliyetleri kapsamında ilişkilerimizi derinleştirmeye yönelik atılabilecek adımları değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız olan Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

DERİNLEŞTİRME ADIMI

Ardından da İngiltereli mevkidaşıyla videokonferans yoluyla bir görüşme yaptığını duyuran Bolat, görüşmenin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi: “Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ile verimli bir videokonferans gerçekleştirdik. Birleşik Krallık ile sahip olduğumuz güçlü ekonomik ve ticari iş birliğimizi daha da geliştirmek üzere önümüzdeki dönemde atabileceğimiz adımları ele aldık. Ticari ilişkilerimizi daha da derinleştirmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Menkul kıymet mutabakatı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Suudi Arabistan Merkezi Saklama Kuruluşu (Edaa) arasında mutabakat zaptı imzalandı. MKK açıklamasına göre, MKK ile Edaa arasında menkul kıymet ve yatırımcı hizmetlerinde tecrübe paylaşımı, iş birliklerinin teşvik edilmesi ve yenilikçi uygulamaların entegrasyonunun desteklenmesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı. İş birliği planlanan alanlar arasında merkezi saklama hizmetlerinin yanı sıra elektronik oy kullanımı, veri hizmetleri ve blokzincir gibi gelişen teknoloji uygulamaları da var.







