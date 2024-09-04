Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta tarife değişti

YouTube'da yayınlar yapan Fatih Altaylı, "Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddiasını ortaya attı. İddia sosyal medya kullanıcıları tarafından gerçek zannedilip paylaşılmaya, yayılmaya başladı. Ancak şu ana kadar herhangi bir devlet kurumu tarafından 'kayıp çocuk sayısı' ile ilgili bir istatistik açıklanmadı. Sadece TÜİK tarafından açıklanan 'Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk' istatistikleri var. Bu istatistiklerse hakkında müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocukların verilerini içeriyor. Yani Fatih Altaylı'nın iddiaları sağlam bir temele dayanmıyor.