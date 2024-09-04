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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta tarife değişti

Araç sahiplerini yakından ilgilendirirken otogaz fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Çarşamba gününden itibaren otogaz fiyatlarına 1.30 TL zam yapılması bekleniyor.

09:26 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:29 - 4/09/2024 Çarşamba
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Akaryakıt
fiyatlarına yeni zam geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta benzinde 1 lira 46 kuruşluk, motorinde ise 79 kuruşluk indirim yapılmıştı. Ancak bu düşüş kısa sürdü. Akaryakıtta bir kez daha fiyat artışı yaşandı.


LPG zamlandı


Gece yarısından geçerli olmak üzere otogaz grubuna 1,30 TL zam geldi.


İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.31 TL


Motorin litre fiyatı: 43.23 TL


LPG litre fiyatı: 25.13 TL


İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.19 TL


Motorin litre fiyatı: 43.16 TL


LPG litre fiyatı: 24.59 TL


Ankara akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 43.62 TL


Motorin litre fiyatı: 43.62 TL


LPG litre fiyatı: 25.14 TL


İzmir akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 44.08 TL


Motorin litre fiyatı: 44.13 TL


LPG litre fiyatı: 24.89 TL


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




#Akaryakıt
#Ekonomi
#benzin
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