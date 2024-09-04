Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta tarife değişti

Geçtiğimiz hafta benzinde 1 lira 46 kuruşluk, motorinde ise 79 kuruşluk indirim yapılmıştı. Ancak bu düşüş kısa sürdü. Akaryakıtta bir kez daha fiyat artışı yaşandı.
LPG zamlandı
Gece yarısından geçerli olmak üzere otogaz grubuna 1,30 TL zam geldi.
Benzin fiyatı: 43.31 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
Benzin fiyatı: 43.19 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.62 TL
Motorin litre fiyatı: 43.62 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.08 TL
Motorin litre fiyatı: 44.13 TL
LPG litre fiyatı: 24.89 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.