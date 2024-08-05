Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim geldi

Kayseri'de gazetecilerle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat girdi maliyetlerinin artışına karşın döviz kurunun önemli bir enstrüman olduğunu belirterek "Enflasyon düştükçe maliyetler de stabil hale gelecek. Önemli olan bu işi dengeli götürmek" dedi. Öte yandan son günlerde çok fazla ismini duyuran Çinli e-ticaret platformu için de yeni düzenleme geliyor.