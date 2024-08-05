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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim geldi

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Son gelişmelere göre, araç sahiplerini memnun edecek bir indirim haberi geldi. Peki, 5 Ağustos 2024 itibarıyla benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar, dizel yakıtın fiyatı kaç para oldu? İşte güncel rakamlar ve detaylar.

16:29 - 5/08/2024 Pazartesi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.


Benzin ve motorinde indirim var mı?


Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi.

İndirim bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.


Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.


Güncel akaryakıt fiyatları


Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;


İstanbul'da motorin litre fiyatı 45,20 liradan satılıyor.


Benzinin litresi ise ortalama 43,64 liradan satılıyor.


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




#benzin
#Petrol
#Ekonomi
#Akaryakıt
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