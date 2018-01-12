EkonomiAraçlarda yüzde 40 yakıt tasarrufu mümkün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Araçlarda yüzde 40 yakıt tasarrufu mümkün

Yol ve Sürüş Güvenliği Akademisi Autodrom'un Kurucusu Ethem Genim, "Gerekli önlemlerin alınmasıyla agresif sürüşlerde yüzde 40'a kadar yakıt ekonomisi sağlanabilir" dedi.

Haber MerkeziAA
Araçlarda yüzde 40'a yakın yakıt tasarrufu mümkün.
Araçlarda yüzde 40'a yakın yakıt tasarrufu mümkün.

Yol ve Sürüş Güvenliği Akademisi Autodrom'un Kurucusu ve İleri Sürücülük Teknikleri Uzmanı Ethem Genim, araçlarda yakıt tasarrufu ve enerji verimli sürüş tekniklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneğinin verimli araç kullanmanın ipuçlarına ilişkin ortak bir proje yürüttüğünü dile getiren Genim, proje ile yakıt giderleri ve emisyon atıklarının azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

  • Genim, verimli sürüş kültürünün ilk adımını araç bakımlarının zamanında yapılmasının oluşturduğunu ifade ederek, enjektör ve yakıt filtrelerinin temiz olmasının motorun daha verimli çalışmasını desteklediğini, böylece yakıt tüketiminin de azaldığını bildirdi.

Araçta temiz yakıt kullanmanın da son derece önemli olduğuna işaret eden Genim, "Trafikte gördüğümüz gibi sık sık şerit değiştirmeler, yakın takipler, yakıt verimliliğini olumsuz yönde etkileyen sürüş şekilleridir. Yapacağımız en önemli şey aracımızı kullanırken, düşük devirde yüksek vitese almak. Örneğin, dizel otomobillerde 2 bin devri gördüğümüzde bir üst vitese, benzinli otomobillerde ise 2 bin 500 devirlerde bir üst vitese çıkmak gerekiyor" diye konuştu.

  • Genim, uzun yolda araçlardaki hız sabitleme sisteminin de enerji tasarrufuna önemli katkı sağladığını belirterek, devir saati ibresinin sürekli aşağı yukarı hareket etmesinin yakıt tüketimini artıracağını vurguladı.

Araçlarda ani kalkışların tüketimi yüzde 20-30 artırdığına dikkati çeken Genim, şöyle devam etti:

"Gereksiz ani hızlanmalardan kaçınılmalı. Bununla beraber lastik havaları çok önemli. Lastik havası üreticinin vermiş olduğu değerlerde olmalı. Bir bar bile yakıt tüketimini yüzde 4 civarında artıran bir unsurdur. Lastik havalarını 15 günde bir güvenilir bir lastik havası saatiyle kontrol etmek lazım. Araçlara aşırı yükleme yapılması da aracın ağırlığını artırdığı için daha çok gaza basma ihtiyacı oluşturuyor. Bu nedenle aşırı yükleme yapılmaması gerekiyor. Ayrıca güvenli sürüş için yolu iyi görmek, hem yakıt giderlerini hem de güvenliği olumlu yönde etkiler."

"Vitesi boşa almayın"

Genim, yakıt tasarrufunda doğru bilinen yanlışlara değinirken de bunların başında araç hareket halindeyken vitesin boşa alınmasının geldiğini söyledi.

  • Araç hareket halindeyken vitesin hiçbir şekilde boşa alınmaması gerektiğine işaret eden Genim, "Bu durumda fren pedalı daha çok kullanılıyor ayrıca vitesi boşa almak disklerin alev alması ve araçta yangın çıkması gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir" dedi.

Araçlarda yakıt tasarrufuna ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Genim, şunları kaydetti:

"Gerekli önlemlerin alınmasıyla agresif sürüşlerde yüzde 40'a, çevreye, sağlığa ve trafik güvenliğine özen gösterilerek yapılan sürüşlerde ise minimum yüzde 20'ye kadar yakıt ekonomisi sağlanabilir. Bu oran ciddi bir oran. Bunu büyük filolarda düşündüğünüzde, yıl bazında bütçede inanılmaz bir geri dönüş oluyor. Şehir içinde dolaşan araçların egzozlarından çıkan karbon atıklarını vatandaş soluyor. Bilim insanları, solunan karbon atıklarının kansere neden olabildiğini söylüyor. Bu nedenle karbon ayak izini silmek her vatandaşın boynunun borcu."

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