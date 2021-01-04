Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

Yıllık düşüş gösteren tek grup %0,32 ile giyim ve ayakkabı oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, %0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, %5,73 ile haberleşme ve %6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %3,18 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer ana gruplar, %0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, %0,03 ile eğitim ve %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,46 ile ev eşyası, %2,64 ile ulaştırma ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %14,52, aylık %1,11 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,83 artış gerçekleşti.

  • Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 olmuştu.
Abone Ol Google News
Tekrar dikmezsen neslini kazıyacağız

"Tekrar dikmezsen neslini kazıyacağız''

​Dağın tepesinde kayalıkların arasından çıkan ağaç.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​2020 enflasyonu yüzde 14,60.
Başörtülü hakimleri hedef alan CHPli Sağlardan soruşturma tepkisi: Düşünce özgürlüğünden rahatsızlar

"Seni süründürürüm"

"Seni süründürürüm"

​Kısıtlamayı ihlal eden kadın, gazeteciyi tehdit etti.

Ağrı'da<br>4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti

Ağrı'da
4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti

​Amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi.
Rize için kritik plan

Rize için kritik plan

​İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandı.
'Bollywood<br>gibi yavaş'

'Bollywood
gibi yavaş'

Fransa'nın aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu.
2021'in ilk iş günü

2021'in ilk iş günü

80 saatlik ​kısıtlama kalktı vatandaş yollara çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.