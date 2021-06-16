Areda Piar araştırdı: Katılımcıların yüzde 58'i alışverişlerde online marketleri tercih etmiyor

Araştırma Şirketi Areda Piar'ın gerçekleştirdiği 'Benim Markam' araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 58.3'ü alışverişlerde online marketleri tercih etmiyor.

Bin 100 kişinin katılımıyla 09-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 56,1 alışverişte online marketi tercih etmeme sebebini ise ‘görerek/dokunarak/koklayarak alma isteği’ olarak açıkladı.

GÜNDEM Areda Survey'den sondaj anketi: Yüzde 94 'devam' dedi

"Online markete ilgi az"

Araştırmada yer alan "Online marketlerden alışveriş yapıyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 58,3’ü hayır derken, yüzde 41,7’si evet cevabı verdi.

Online market alışverişini neden tercih etmiyorsunuz sorusuna katılımcıların yüzde 56.1’i görerek/dokunarak/koklayarak alma isteği cevabı verdi. Aynı soruya teslimat ücreti pahalı diyenlerin oranı yüzde 31,3, ürünün beklentimi karşılamayacağını düşündüğüm için diyenlerin oranı yüzde 23,2, market alışverişinden keyif alıyorum cevabı verenlerin oranı yüzde 21,2 oldu. İstediğim ürünü ve markayı online marketlerde bulamıyorum diyen katılımcıların oranı yüzde 2,7 olurken teslimat sürecinde yaşanan problemler nedeniyle online market alışverişini tercih etmediğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 1,6 olarak şekillendi.

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Öncelikle tercih güven

'Online market tercihinizde hangisi sizin için daha önemlidir'sorusuna katılımcıların yüzde 53,8’i güven, yüzde 36,2’si beğeni ve yüzde 10’u sadakat cevabı verdi.

Araştırmada yer alan ‘Neden online market alışverişini tercih ediyorsunuz’ sorusu vatandaşların online alışveriş tercihlerini de ortaya koydu. İlgili soruya katılımcıların yüzde 55,4’ü zamandan tasarruf cevabı verirken, yüzde 46,6’sı ürün çeşitliliği, yüzde 44,7’si ağır yük taşımama/çaba sarf etmeme, yüzde 41,2’si ise ürün bulma/karşılaştırma kolayı cevabı verdi.

Aynı soruya promosyon/kampanya/ indirim gibi gerekçelerle online marketten alışverişi tercih ettiğini aktaran vatandaşların oranı yüzde 29 olurken, ödeme kolaylığı diyenlerin oranı yüzde 26,1, istenen saatte teslimat cevabı verenlerin oranı yüzde 15,4, alışveriş listesine uyma yüzde 13,9, gidip gelme maliyetini azaltma yüzde 13,4 oldu.

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Ambalajlı gıdaları satın alıyoruz

'Online market alışverişinde hangi kategorilerde ürün tercihinde bulunuyorsunuz' şeklinde yer alan soruya katılımcıların yüzde 76,9’u ambalajlı gıdalar, yüzde 41,9’u ise şarküteri ürünleri cevabı verdi. Aynı soruya içecek alışverişi yaptığını belirten kullanıcıların oranı yüzde 34,4, organik gıda ve ev yapımı gibi nitelikli ürünleri satın aldığını kaydedenlerin oranı ise 28,8 olarak şekillendi.