Areda Piar araştırdı: Pandemide Türkiye tatilciler tarafından güvenli bulunuyor

Araştırma Şirketi Areda Piar'ın kullanıcı eğilimlerini ele alan Benim Markam araştırması, tatil tercihlerinde web sitelerinin tercih edildiğini ortaya koydu. Bin 100 kişinin katıldığı araştırmaya göre, kullanıcıların yüzde 46,7’si tatil arayışında web sitesi tercih ederken ‘güven’ kriterini önceliyor. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 53,8’i salgın tedbirleri uyarınca tatil açısından en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu düşünüyor.

"GÜVENİRSEK TERCİH EDERİZ"

Araştırmada yer alan

' sorusuna,

Aynı soruya

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"FOTOĞRAFLARA BAKARAK KARAR VERİYORUZ"

Araştırmada,

sorusuna yüzde

İlgili soruya fiyat bilgisi diyenlerin oranı yüzde 61,3 olurken, ödeme seçeneklerini dikkate aldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 56 oldu. Söz konusu soruya verilen diğer yanıtlar ise şöyle:

"Oda resimleri yüzde 52,4, garanti ve iade koşulları yüzde 43,3, kampanyalar/promosyonlar yüzde 41,5, ulaşım bilgisi yüzde 41,4, iletişim bilgisi yüzde 38,3, hakkımızda yüzde 21,3, eğlence yüzde 14,7, rezervasyon hattı yüzde 14,6, sık sorulan sorular yüzde 9,6."

"KAMPANYALAR RADARIMIZDA"

Kullanıcılara yöneltilen bir diğer soru da, ‘Tatil web sitelerinden tatil satın alırken aşağıdakilerden hangisi / hangileri sizin için önemli unsurlardandır?’ oldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 59,6’sı 'indirim ve kampanyalar' cevabı verdi.

Aynı soruya yüzde 48,8 ile güvenli alışveriş cevabı verilirken, diğer yanıtlar şöyle sıralandı:

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"Farklı tatil alternatiflerini bir arada bulundurması yüzde 47,9, geçmiş deneyimler yüzde 47, tatil sitesinin bilinirliği/popülerliği yüzde 37,7, öneri/tavsiye yüzde 35,3, tatil yerinde ödeme seçeneği bulunması yüzde 32,8, İade seçeneği yüzde 32,5, paket tatil seçeneklerinin olması yüzde 28,9, bağlantının güvenli olması yüzde 24.4, reklam/tanıtım yüzde 3,8."

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"BEKLENTİMİZ KARŞILANIR"

Tatile giderken dikkat edilen önemli unsurlar sorusuna ek olarak katılımcılara ayrıca,

sorusu yöneltildi.

'Tatile gideceğiniz otel/villa/tatil köyü vb. yerlerin güvenlik/hijyen beklentinizi karşılama düzeyinin hangi seviyede gerçekleşeceğini düşünüyorsunuz' sorusu katılımcıların cevabı.

Bu soruya 'beklentim karşılanır' diyenlerin oranı yüzde 48 olurken, 'beklentim karşılanmaz' diyenlerin oranı ise yüzde 30,8 oldu. Kararsız olduğunu belirten katılımcıların oranı ise yüzde 21,3.

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"KONFOR İSTİYORUZ"

Araştırmada,

şeklinde yer alan soruya, kullanıcıların yüzde 29,5’i 'konfor' yanıtı verdi.

'Tatil için konaklayacağınız tesise ödemiş olduğunuz/ödeyeceğiniz tutarın en çok neyi karşılamasını bekliyorsunuz' şeklinde yer alan soruya, kullanıcıların yüzde 29,5’i 'konfor' yanıtı verdi.

İlgili soruya denize yakınlık cevabı verenlerin oranı yüzde 23,8 olurken diğer cevaplar şöyle sıralandı:

"Hijyen/temizlik yüzde 18.2, menü kalitesi yüzde 13.1, doğal güzellik ve tarihi eserlere yakınlık yüzde 6.3, animasyon çeşitliliği yüzde 3.1, oda büyüklüğü yüzde 2.8, havuz kapasitesi yüzde 2.7, konum/lokasyon yüzde 0.6."

"TÜRKİYE GÜVENLİ BULUNDU"

Araştırmada yer alan bir diğer önemli soru, 'Salgın döneminde alınan tedbirleri dikkate alınca hangi ülkeyi tatil açısından güvenilir görüyorsunuz' oldu.

Katılımcıların yüzde 53,8’i tercihini Türkiye’den yana kullanırken, bu soruya yüzde 18,1 ile Almanya, yüzde 13.6 ile Fransa, yüzde 5.9 ile ABD, yüzde 4.5 ile İngiltere ve yüzde 4.1 oranıyla diğer yanıtı verildi.