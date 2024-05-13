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Ekonomi

Areda Survey araştırdı: Savunma sanayi alanındaki gelişmeler Türk halkına güven veriyor

Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde 3 bin 764 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada, Türk halkına savunma sanayi hakkındaki görüşlerini sordu. Araştırma bulgularına göre toplumun yüzde 62,2’si, savunma sanayi alanındaki gelişmeler karşısında güven duygusunun arttığını belirtiyor.

Halil Akkoç
11:21 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:22 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye, son yıllarda savunma sanayi alanına dair atılan adımlarla yerli üretim ve teknoloji ön plana çıkıyor.
Peki, Türk halkı ülkenin güvenliğini doğrudan ilgilendiren savunma sanayi alanındaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyor?
Areda Survey araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre savunma sanayi alanındaki gelişmeler karşısında güven duygusunun arttığını belirtenler toplumun yüzde 62,2’sini oluşturuyor.
Güven duygusunda herhangi bir değişikliğin olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 23,7 iken, katılımcıların yüzde 14,1’i güven duygusunun azaldığını belirtiyor.
#Areda Survey
#Savunma Sanayi
#Türkiye
42 dakika önce
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