Areda Survey araştırdı: Savunma sanayi alanındaki gelişmeler Türk halkına güven veriyor

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Türkiye, son yıllarda savunma sanayi alanına dair atılan adımlarla yerli üretim ve teknoloji ön plana çıkıyor.
Peki, Türk halkı ülkenin güvenliğini doğrudan ilgilendiren savunma sanayi alanındaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyor?
Areda Survey araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre savunma sanayi alanındaki gelişmeler karşısında güven duygusunun arttığını belirtenler toplumun yüzde 62,2’sini oluşturuyor.
Güven duygusunda herhangi bir değişikliğin olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 23,7 iken, katılımcıların yüzde 14,1’i güven duygusunun azaldığını belirtiyor.
#Areda Survey
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42 dakika önce